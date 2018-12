Campenaerts zag het echt niet aankomen: “Ik tril over mijn hele lijf” Joeri De Knop

06 december 2018

08u23 0 Kristallen Fiets Sprakeloos. Trillend op zijn benen. Of zoals hij het zelf omschreef: “Ik raak geen grond meer, jong.” Eerlijk is eerlijk: niet alleen de Kristallen Fiets bracht Victor Campenaerts (27) in trance. Daar zorgde vooral ‘special guest’ en steruitreiker Sir Bradley Wiggins voor. “Als ik één idool in het wielrennen heb, dan hij!”

Kwam dit scenario in je stoutste dromen voor?

“Totaal niet. Ik was hier écht niet op voorbereid. Ik dacht dat de laureaat van de Kristallen Fiets op voorhand wel een bepaalde hint zou krijgen. (lacht) Niet dus. Dinsdag had ik je collega Bieke (Cornillie, red.) aan de lijn. We kennen elkaar goed. ‘Ik moet toch geen hemd aandoen?’, vroeg ik haar. ‘Jawel, jawel. Je hebt toch een nieuw kostuum gekocht?’, kaatste ze terug. ‘Euh... neen.’ Kijk (opent zijn jasje): ik héb ook geen hemd aan. Dit ‘rolkraagske’ kreeg ik twee jaar geleden voor mijn verjaardag van ons ma. Het is de eerste keer dat ik het draag.”

