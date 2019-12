Campenaerts over miserabele periode: “Ze zeiden me: laat het gewoon los en doe waar je zin in hebt” Redactie

04 december 2019

07u44 0

Victor Campenaerts bikkelt vanavond mee voor de Kristallen Fiets, maar enkele maanden geleden sloeg de werelduurrecordhouder zich door een zware periode en nam hij even rust. “Ik heb er op een bepaalde manier ook wel van genoten, zoals in een zomerbar een keer pintjes gaan drinken. Dat gaat anders niet. Mijn begeleiding zei ook: ‘laat het gewoon los en doe gewoon waar je zin in hebt”, aldus Campenaerts.

Op HLN.BE hoeft u niets te missen van de show, die net als vorig jaar gepresenteerd zal worden door VTM-journalist Merijn Casteleyn en Tom Boonen. De livestream van de show start om 19u45, maar ook vroeger zijn we er al bij. Filmpjes en foto’s van de aankomst van de renners en hun gezelschap brengen we vanaf 17u30 in onze liveblog. Op die manier zal u élk hoogtepunt meekrijgen!

Poll Wie moet volgens u de Kristallen Fiets winnen? Philippe Gilbert

Thomas De Gendt

Wout van Aert

Victor Campenaerts

Remco Evenepoel

Greg Van Avermaet Philippe Gilbert 17%

Thomas De Gendt 7%

Wout van Aert 34%

Victor Campenaerts 4%

Remco Evenepoel 37%

Greg Van Avermaet 1%