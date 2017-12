Bjorg Lambrecht volgt zichzelf op als Jongere van het Jaar XC

20u32 0 Jan De Meuleneir - Photo News Kristallen Fiets Bjorg Lambrecht is net zoals vorig jaar verkozen tot Jongere van het Jaar. Het 20-jarige klimtalent kreeg de trofee uit handen van Kevin De Weert, die sinds kort bondscoach is bij de U23. Door zijn knappe prestaties van het afgelopen seizoen versierde Lambrecht een profcontract bij Lotto-Soudal.

“Het is voor mij een mooi seizoen geweest, ik mag zeker niet klagen”, klonk het bij Lambrecht, die na zijn prijs even aan tafel bij Tom Boonen mocht. “Fijn, mijn eerste truitje was trouwens van hem”, aldus de West-Vlaming. En welke raad heeft Boonen voor onze beste jongere? “Hij moet geduld hebben. Geef hem tijd om te rijpen.”

Lambrecht schuift door uit de U23-ploeg van Lotto - vanaf 1 januari begint zijn profcarrière. Geen verrassing, aangezien de Oost-Vlaming dit jaar onder meer de beloftenversie van Luik-Bastenaken-Luik op zijn naam schreef. Daarnaast werd hij ook nog eens tweede in de Ronde van de Toekomst, waar hij enkel de Colombiaan Egan Arley Bernal voor zich moest dulden.

Op het WK in het Noorse Bergen was er slechts één Belgische belofte die zich liet opmerken: Bjorg Lambrecht. Kortom: hij is de terechte winnaar van de trofee. De talentvolle Oost-Vlaming kan zelfs al een mooi palmares voorleggen, want hij zegevierde dit jaar in de derde rit van de prestigieuze Ronde van de Isard, waar hij in 2016 de eindwinnaar van was. Ten slotte won hij in juni het eindklassement van de Grote Prijs Priessnitz spa, de vroegere Vredeskoers, in Tsjechië.

