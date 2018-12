Baanwielrensters Degrendele en D’hoore behoren tot favorietes voor Kristallen Fiets: “Natuurlijk zal ik teleurgesteld zijn als ik niet win” TLB

05 december 2018

15u00

Bron: Eigen berichtgeving, VTM 0 Kristallen Fiets Met Nicky Degrendele en Jolien D’hoore behoren twee rensters die afgelopen seizoen vooral hun strepen verdienden op de piste tot de favorietes voor de Kristallen Fiets. Da’s geen toeval, aangezien ze allebei eremetaal pakten op zowel het WK en het EK. In het geval van Degrendele was de oogst goud (WK) en zilver (EK) op de keirin en D’hoore pakte zilver (WK) en brons (EK) op de scratch. Hoe schatten ze zelf hun kansen in?

Degrendele: “Natuurlijk teleurstelling als ik niet win”

Wat een jaar voor Nicky Degrendele. De West-Vlaamse won begin 2018 de WB keirin in het Wit-Russische Minsk, in maart volgde de wereldtitel op de spectaculaire keirin in Apeldoorn en op het EK in Glasgow ging Degrendele met zilver aan de haal op dat nummer. België viel als een blok voor de guitige West-Vlaamse, die het laatste deel van haar seizoen wel in rook zag opgaan door een vervelende val in het Franse Saint-Quentin-en-Yvelines.

“Ik ben nog altijd aan het herstellen van die val, maar mijn trainingen heb ik wel al kunnen hervatten”, aldus Degrendele. “Het is van dag tot dag afwachten hoe ik mij voel en op dat gevoel stellen we mijn trainingsarbeid af. We hebben een plan richting het WK, dat wordt opnieuw hét doel van mijn seizoen. Alles wat ik de komende maanden doe, staat in functie van dat wereldkampioenschap.”

“2018 was een jaar van veel hoogtes en de val was een dieptepunt”, blikt Degrendele terug. “De start was fantastisch, met mijn WB-zege in Minsk en dan de wereldtitel in Apeldoorn. Een droombegin. Daarna ben ik naar Japan getrokken om me te laten onderdompelen in de keirin-wereld en dat was een schitterende ervaring. Ik heb er een heel goede tijd gehad en daarna pakte ik dan zilver op het EK in Glasgow. Op het moment zelf was ik er niet zo blij mee: als ik daar dan toch sta, had ik liever op het hoogste schavotje willen klimmen. Maar nu kan ik het wel relativeren. Ik mag best trots zijn, want ik was na mijn drie maanden in Japan zonder verwachtingen naar Glasgow getrokken. Een zilveren medaille is altijd mooi en het houdt me scherp in de voorbereiding voor de Olympische Spelen in 2020.”

Degrendeles voornaamste concurrentes in de strijd om de Kristallen Fiets zijn Sanne Cant en Jolien D’hoore. De West-Vlaamse heeft veel respect voor hun prestaties. “Ik probeer alle takken van het wielrennen toch zo goed mogelijk te volgen en Cant heeft het weer prima gedaan. Ze werd opnieuw wereldkampioene en de tegenstand was toch niet min. D’hoore stond er dan weer op het WK en het EK baan en ook op de weg deed ze het opnieuw prima. Dus de tegenstand is niet min. Cant en D’hoore werken er ook heel hard voor en daarom vind ik het maar normaal dat er wederzijds respect is.”

Maar Degrendele erkent wel dat ze teleurgesteld zal zijn als ze het vanavond niet haalt. “Ik ben een geboren winnaar, hé. Ik win heel graag, dus natuurlijk zal er teleurstelling zijn als ik niet win. En ik denk ook wel dat ik een verdiende winnares zou zijn. Ik ben toch wereldkampioene geworden op een olympische discipline. Maar natuurlijk verdienen Cant en D’hoore de prijs ook, laat dat duidelijk zijn.”

D’hoore: “Seizoen was goed, maar het kan altijd beter”

Het BK op de weg voor een vijfde keer winnen zat er dit jaar niet in voor Jolien D’hoore. Maar toch won de leading lady van het Belgische wielrennen ook in 2018 weer een paar mooie koersen. De Oost-Vlaamse was de beste in de Women Classic Brugge-De Panne, ze pakte een etappe in de OVO Energy Women’s Tour en ook twee ritten in de Giro Rosa. Daarnaast hengelde ze WK-zilver binnen op scratch én ze nam ook EK-brons mee naar huis op dat nummer. Is D’hoore tevreden over haar jaar?

“Mijn seizoen was goed, maar het kan altijd beter”, aldus D’hoore bij VTM. “Ik ben er persoonlijk niet zo heel tevreden over. Ik heb wel een paar mooie overwinningen behaald, in de Giro en de Women’s Tour, en in alle grote rondes heb ik dus een rit gewonnen. Maar zoals ik zei: het kan altijd beter. Ik was heel graag opnieuw Belgisch kampioene geworden en dat is niet gelukt, dus dat wordt dan opnieuw een doel voor volgend seizoen.”

D’hoore won de Kristallen Fiets voor dames al twee keer relatief makkelijk. Maar nu verwacht ook zij dat het veel spannender wordt. “Er is dit jaar serieuze tegenstand van Sanne Cant, wereldkampioene in het veld, en Nicky Degrendele, wereldkampioene in de keirin. En dat laatste is toch een olympische discipline. De tegenstand is dit jaar dus zeker niet te onderschatten.”