Andrei Tchmil: "En nu wachten op een Belgische overwinning in Milaan-Sanremo"

"Ik vind het formidabel dat onze renners zo'n mooie koersen hebben gewonnen", vertelt Andrei Tchmil, de winnaar van de Kristallen Fiets in 2000. "Dat geldt voor Philippe Gilbert, Greg Van Avermaet en de jongeren die er nu aan komen. Ik heb er nog lang met 'Jos' (Jef Braeckevelt, red) over gediscussieerd. In volgorde heb ik voor Greg Van Avermaet, Philippe Gilbert en Dylan Teuns gestemd. Van Avermaet en Gilbert zetten een indrukwekkende reeks neer van de E3 Harelbeke tot de Amstel. En Dylan Teuns heeft getoond dat hij een groot renner kan worden."

"Alleen Milaan-Sanremo ontbreekt nu nog. Ik geloof dat ik nog enkele jaren de laatste Belgische winnaar kan blijven. Al zal ik er niks op tegen hebben wanneer Gilbert volgend jaar wint. Dat zal dan negentien jaar na mij zijn. Dat geeft toch meer waarde aan mijn overwinning vind ik."