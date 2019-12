Amper 19, dus deze straffe verwezenlijkingen heeft Evenepoel al beet JDK

06u34 0 Kristallen Fiets “De trofee zou een taart moeten zijn die ik kan verdelen”. Remco Evenepoel vergat zijn ploegmaats, entourage en familie niet tijdens zijn speech na het winnen van de Kristallen Fiets, maar is toch vooral zélf de verantwoordelijke voor een fantastisch 2019. Amper 19, dus deze straffe verwezenlijkingen heeft Evenepoel al beet.

• De jongste laureaat van de Kristallen Fiets ooit: Tom Boonen was 24 in 2004, Frank Vandenbroucke 25 in 1999, Philippe Gilbert 26 in 2008.

• De eerste renner ooit die, het jaar nadat hij de ‘Jongere van het Jaar’-trofee won, meteen de Kristallen Fiets in de wacht sleept bij de elite.

• Na Filippo Pozzato de jongste neoprof van de voorbije 25 jaar. Pozzato reed zijn eerste profkoers op 18 jaar 4 maanden en 27 dagen, Evenepoel was in de Ronde van San Juan 19 jaar en 2 dagen jong.

• De jongste renner ooit op de lange en rijke erelijst van de Baloise Belgium Tour/Ronde van België sinds het ontstaan van de rittenkoers in 1908.

• En met zijn (toen) 19 jaar 4 maanden en 22 dagen meteen ook de jongste eindwinnaar van een rittenkoers met UCI-label (minstens categorie 2.HC). De Luxemburger Mathias Clemens ging Evenepoel vooraf (19 jaar 10 maanden 15 dagen in de Ronde van Luxemburg 1935).

• De jongste renner ooit op het podium van een wereldkampioenschap tijdrijden bij de profs.

• In de Clásica San Sebastián de jongste winnaar van een grote eendagskoers sinds 1925. Slechts twee renners (ook Belgen) waren nóg jonger toen ze Luik-Bastenaken-Luik wonnen: Georges Ronsse (19 jaar en 102 dagen in 1925) en Victor Fastre (18 jaar en 362 dagen in 1909).