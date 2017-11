Alle erelijsten van de Kristallen Fiets: klimt Gilbert met zijn vijfde op gelijke hoogte van recordman Museeuw? editors

Van Goethem Museeuw met zijn laatste Kristallen Fiets in 2002.

De Kristallen Fiets is aan zijn 26ste editie toe. Slokop is Johan Museeuw: de 'Leeuw van Vlaanderen' won de felbegeerde trofee maar liefst vijf keer. Bij winst kan Philippe Gilbert tot op gelijke hoogte komen van Museeuw. 'Phil' won het kleinood vier keer op een rij, tussen 2008 en 2011. Ook Tom Boonen was goed voor vier keer winst. Bij winst van Greg Van Avermaet tekent ook hij voor een vierklapper. De drie vorige edities schreef de klasbak van BMC telkens op zijn naam. Hieronder de erelijsten.

KRISTALLEN FIETS (MANNEN)

1992: Dirk De Wolf

1993: Johan Museeuw

1994: Paul Herygers

1995: Johan Museeuw

1996: Johan Museeuw

1997: Johan Museeuw

1998: Tom Steels

1999: Frank Vandenbroucke

2000: Andrei Tchmil

2001: Rik Verbrugghe

2002: Johan Museeuw

2003: Peter Van Petegem

2004: Tom Boonen

2005: Tom Boonen

2006: Tom Boonen

2007: Sven Nys

2008: Philippe Gilbert

2009: Philippe Gilbert

2010: Philippe Gilbert

2011: Philippe Gilbert

2012: Tom Boonen

2013: Sven Nys

2014: Greg Van Avermaet

2015: Greg Van Avermaet

2016: Greg Van Avermaet

PN Johan Museeuw in 1997 als laureaat van de Kristallen Fiets aan de zijde van Sven Nys.

KRISTALLEN FIETS (VROUWEN)

2016: Jolien D'hoore

PN Greg Van Avermaet en Jolien D'hoore: de winnaars van vorig jaar.

JONGERE VAN HET JAAR

1992: Frank Vandenbroucke

1993: Jürgen De Buysschere

1994: Kristof Trouvé

1995: Leif Hoste

1996: Glenn D’Hollander

1997: Sven Nys

1998: Sven Nys

1999: Kevin Hulsmans

2000: Jurgen Van Goolen

2001: Tom Boonen

2002: Kevin De Weert

2003: Johan Vansummeren

2004: Niels Albert

2005: Niels Albert

2006: Dominique Cornu

2007: Niels Albert

2008: Jan Bakelants

2009: Kris Boeckmans

2010: Yannick Eijssen

2011: Tosh Van Der Sande

2012: Gijs Van Hoecke

2013: Igor Decraene

2014: Dylan Teuns

2015: Laurens De Plus

2016: Bjorg Lambrecht

Goyvaerts Johan Vansummeren was de beste jongere in 2003.

PLOEGLEIDER VAN HET JAAR

2000: Patrick Lefevere en Johan Bruyneel

2001: Jef Braeckevelt

2002: Johan Bruyneel

2003: Johan Bruyneel

2004: Patrick Lefevere

2005: José De Cauwer

2006: Patrick Lefevere

2007: Johan Bruyneel

2008: Johan Bruyneel

2009: Johan Bruyneel

2010: Marc Sergeant

2011: John Lelangue

2012: Carlo Bomans

2013: Patrick Lefevere

2014: Walter Planckaert

2015: Walter Planckaert

2016: Kevin De Weert

belga Kevin De Weert werd vorig jaar verkozen tot Ploegleider van het Jaar.

HELPER VAN HET JAAR (KRISTALLEN ZWEETDRUPPEL)

2005: Kevin Hulsmans

2006: Gert Steegmans

2007: Johan Vansummeren

2008: Mario Aerts

2009: Stijn Vandenbergh

2010: Mario Aerts

2011: Jelle Vanendert

2012: Kevin De Weert

2013: Stijn Vandenbergh

2014: Iljo Keisse

2015: Iljo Keisse

2016: Iljo Keisse

TDW Iljo Keisse vorig jaar met de Kristallen Zweetdruppel.