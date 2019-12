“Ik zag dingen waarvan je denkt: ‘hoe kan dat?’”: ex-laureaten geven hun pronostiek Joeri De Knop

04 december 2019

08u37 0 Kristallen Fiets De 28ste editie van de Kristallen Fiets belooft razendspannend te worden. De Belgische wielerfan werd het afgelopen jaar verwend met enkele knalprestaties. Maar wie gaat vanavond met de felbegeerde prijs aan de haal? Wij legden ons oor te luister bij de ex-laureaten.

Dirk De Wolf ( 1992): Evenepoel

“Ik kies voor de jeugd, met Gilbert en Van Avermaet op twee en drie. Evenepoel charmeerde me, op en naast de fiets. Hij reed een heel seizoen lang op niveau en koerste op een attractieve, sublieme manier. Dan verdien je gewoon de trofee, punt. Hij zal hem trouwens niet voor het laatst winnen.”

Johan Museeuw (1993, 1995, 1996, 1997, 2002): Gilbert

“Hoe diep ik ook onder de indruk kwam van Campenaerts’ werelduurrecord, ik maak een sentimentele keuze: Gilbert. Die, in het team waar ik zélf altijd heb gekoerst, op rijpere leeftijd een Monument won. Parijs-Roubaix dan nog, op papier de klassieker die het minst bij zijn mogelijkheden past.”

Tom Steels (1998): Evenepoel

“Remco Evenepoel in vijf trefwoorden? Jong, verfrissend, attractief, ploegspeler, alom geliefd. Samengevat: een fenomeen. Dat ook zónder zege een sterk eerste profseizoen zou hebben neergezet. De progressie die hij in dat ene jaar heeft gemaakt is enorm. Ik heb hem dingen zien doen waarvan je denkt: ‘hoe kan dát?’”

Andrei Tchmil ( 2000): Gilbert

“Philippe zorgde in Parijs-Roubaix — na de Ronde ‘notre course nationale’ — voor de meest opzienbarende Belgische zege. Met zijn vierde van vijf Monumenten betrad hij alvast een ‘Galerij der Groten’. Nu Milaan-Sanremo nog. (lacht) Ik nodig hem uit voor een voorbereidingsstage bij mij, in Moldavië.”

Rik Verbrugghe (2001): Evenepoel

“Ik verwacht een boeiende strijd. Straf, de resultaten die Van Aert bij elkaar fietste. Maar puur prestatiegericht zegt mijn gevoel: Evenepoel. Wat hij deed is, in het licht van zijn leeftijd, fenomenaal. Op papier nog altijd maar eerstejaarsbelofte, in realiteit nú al internationale top bij de elite.”

Peter Van Petegem (2003): Evenepoel

“’Stapt hij niet te vroeg over naar de profs?’, was dé vraag die iedereen zich stelde bij het begin van dit seizoen. Het antwoord met de pedalen was even simpel als verbluffend: neen, dus. In ‘no time’ veroverde Evenepoel naambekendheid. Met zijn prestaties en vooral ook zijn leuke, spectaculaire manier van koersen.”

Tom Boonen (2004, 2005, 2006 en 2012): Van Aert

“Ik denk dat Evenepoel gaat winnen. Al schat ik de prestaties van Wout persoonlijk nog net iets hoger in. Hij zette ze, in tegenstelling tot Remco, neer in een periode — BK tijdrijden, Dauphiné, Tour — waarin iedereen op de toppen van zijn tenen loopt en absoluut wilt scoren.”

Philippe Gilbert ( 2008, 2009, 2010, 2011): Gilbert

“Als enige Belg won ik dit seizoen een Monument. Mijn vierde van vijf, bovendien. Een zeldzaam exploot, dat sinds Sean Kelly in ’86 niet meer is gerealiseerd. In de Vuelta werd ik eigenaar van de befaamde ‘ruban jaune’ voor het winnen van de snelste wedstrijd boven de 200 kilometer ooit.”

Greg Van Avermaet (2014, 2015, 2016, 2017): Gilbert

“Lang twijfelen was het, met Gilbert, Van Aert en Evenepoel zo’n beetje op dezelfde lijn. Uiteindelijk zette de klassiekerspecialist in me Gilbert op één. Parijs-Roubaix geeft de doorslag, vind ik. Al had er in het voorjaar misschien nog wat bij gemogen. Dat kan ‘Phil’ mogelijk zuur opbreken.”

Victor Campenaerts (2018): Van Aert

“Ik beken: ik heb op mezelf gestemd. Maar ik denk dat ik uiteindelijk pas vierde of vijfde zal eindigen. Wout is mijn persoonlijke topfavoriet. Hij heeft dit jaar grote stappen gezet. Vooral van de volle minuut die hij me aansmeerde op het BK tijdrijden in Middelkerke was ik zwaar onder de indruk.”

