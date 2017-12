"Gilbert heeft in de Ronde van Vlaanderen een meesterwerk neergezet en om eerlijk te zijn... ik dacht niet dat hij dat nog kon" Dries Mombert

17u00 0 TDW Kristallen Fiets Wint Greg Van Avermaet zijn vierde Kristallen Fiets of kaapt Philippe Gilbert de oppergaai weg voor de neus van zijn voormalige ploegmakker? Twee duivels in een wijwatervat en dat vraagt om twee topadvocaten. Vandaag neemt RTBF-commentator Rodrigo Beenkens het woord over het jaar van Philippe Gilbert.

Een zonovergoten zondag begin april. Op de Minderbroederstraat in Oudenaarde komt één renner moederziel alleen op de meet afgestormd. Hortend en stotend. Een mens zou voor minder na een solo van 55 kilometer. Philippe Gilbert remt, heft zijn fiets op en komt wandelend over de meet. Wallonië boven in Vlaanderen. En toch blijft Greg Van Avermaet topfavoriet voor de Kristallen Fiets.

"Eigenlijk verdient de Kristallen Fiets dit jaar twee winnaars. Het is doodzonde voor Gilbert dat zoiets niet kan. Dit jaar zou het wat mij betreft een ex-aequo mogen zijn. Zeker omdat de prestaties van Greg en Phil zo uit elkaar leggen. Gilbert heeft voor hét moment van het jaar gezorgd. Van Avermaet is dan weer 's werelds nummer één in een mondiale sport. Zoiets kan je gewoon niet negeren. Daarom heeft hij net dat ene streepje voor op Gilbert", start Rodrigo Beenkens zijn vertelling.

(lees onder de foto verder)

BELGA Rodrigo Beenkens (rechts) tijdens de Tour van 2009 (archieffoto).

"Ik heb dit jaar weer de Gilbert van tien jaar geleden gezien"

Na misschien wel het jaar te veel bij BMC klopt Gilbert in de zomer van 2016 aan bij Patrick Lefevere. De wereldkampioen van 2012 bindt financieel in om er sportief weer helemaal te staan. "Die overstap is essentieel voor wat Gilbert dit voorjaar heeft neergezet", bekent Beenkens. "Na die lange jaren bij BMC is hij vorige winter in een nieuw klimaat terechtgekomen. Men mag de impact daarvan echt niet onderschatten. Sportief is dat een stimulans geweest, maar ook emotioneel heeft die keuze Gilbert vooruit geholpen."

"Ik zag plots opnieuw de Gilbert van in zijn begindagen. De Gilbert van bij Française des Jeux die niet te beroerd was om, in bijvoorbeeld de Omloop van 2008, van mijlenver in de aanval te trekken. Met één belangrijk verschil weliswaar: de strategische rijpheid van een dertiger die doorheen zijn wielercarrière alles heeft meegemaakt."

"Gilbert heeft opnieuw geleerd om te anticiperen. In zijn absolute topjaren zie je hem altijd wachten op dat ene kritieke punt in het parcours. Ga maar eens na. Luik-Bastenaken-Luik, het WK in Valkenburg, zijn ritzege in de Tour. Hij flikt het daar telkens met één inspanning. Nu zie je hem dat niet meer doen. Hij kiest resoluut voor de aanval in de wetenschap dat hij daarmee over de beste troefkaarten beschikt om de tegenstand te kloppen."

TDW

"Gilbert gaat in de Ronde waarop iedereen denkt dat het een stommiteit is"

"Dwars door Vlaanderen is in dat opzicht de déclic geweest. Daar behaalt hij misschien wel de belangrijkste overwinning van het jaar, zonder zelf met de bloemen te gaan lopen. De manier waarop hij Quick.Step en Yves Lampaert daar aan de zege heeft geholpen. Dat is een serieuze binnenkomer geweest."

"En dan de Ronde van Vlaanderen... Om eerlijk te zijn, ik dacht niet dat hij dat nog kon. Daar heeft hij een 'chef-d'oeuvre' neergezet. Hij gaat op een moment waar iedereen denkt dat het een stommiteit is. Je ziet dan die twijfel doorheen de wedstrijd omslaan in het voordeel van Gilbert. Plots kan het en even later is het gewoon gebeurd. Het beeld van die aankomst zal nog lang bijblijven. Hij alleen. Met zijn fiets boven zijn hoofd. Als symbool kan dat wel tellen."

Geconfronteerd met de val van Sagan, Naesen en Van Avermaet heeft Beenkens ook een pasklaar antwoord zitten. "Ik heb dat argument al veel gehoord. Wat als zij niet vallen en ze plots terugkeren bij Gilbert? Het is eigenlijk simpel, die vraag gaat voorbij aan de discussie. Gilbert heeft zijn drie concurrenten daar onder druk gezet. Door van zo ver aan te vallen dwingt hij ze in die positie. Die val is dus eigenlijk - om het met een raar woord te zeggen - 'de verdienste' van Gilbert. Il provoque la décision."

BELGA

"De kans is groot dat hij volgend jaar de Ronde opnieuw wint"

Een meesterwerk dus. En net daar jaagt Gilbert op in de nadagen van zijn carrière. De medefavoriet voor de Kristallen Fiets wil dolgraag de vijf grote wielermonumenten binnenhalen. Enkel Milaan-San Remo en Parijs-Roubaix ontbreken nog op het palmares. "Ik denk dat het kan. Gilbert is gemaakt voor Milaan-San Remo. Maar naarmate de jaren vorderen, dalen zijn kansen daar wel. Hij had die wedstrijd in zijn topjaren moeten winnen. Nu heeft Phil aan Matthews en Sagan heel moeilijke klanten."

"Parijs-Roubaix zie ik hem eigenlijk nog iets makkelijker winnen. Door de leeftijd en door zijn manier van koersen. Gilbert heeft zich aangepast en kan opnieuw van ver gaan. Tactisch is hij met een ploeg als Quick.Step ook in het voordeel. Duclos-Lasalle kon het in de jaren 90, waarom zou Phil het dan nu niet kunnen?"

Rivaal Greg Van Avermaet kan daarbij een niet te onderschatten rol spelen volgens Beenkens. "Die twee stuwen elkaar vooruit door hun wijze van koersen. In die zin is het jammer dat ze jaren in dezelfde ploeg reden. Het is een godsgeschenk dat Gilbert en Van Avermaet elkaar nu met open vizier mogen bekampen. Ik acht het op die manier niet onmogelijk dat Phil volgend jaar zijn tweede Ronde van Vlaanderen wint."

Of om te beginnen een vijfde Kristallen Fiets... Afspraak morgen in het Casino van Knokke.

photo_news Rtbf-journalist Rodrigo Beenkens.

Photo News

rv