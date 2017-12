"Een Kristallen Fiets extra op het palmares, dat onderhandelt toch telkens weer wat makkelijker" Hans Op de Beeck

Kristallen Fiets Greg Van Avermaet en Philippe Gilbert die haast de volledige klassieke voorjaarskoek netjes onder hen verdeelden, dat was puur Belgisch wielerplezier. Eén man in het bijzonder zag het graag gebeuren: Dries Smets, als drijvende kracht achter Celio Sport & Image de zaakwaarnemer van beide toppers. Voor één van de twee komt daar straks nog een Kristallen Fiets extra op het palmares bij. Smets: "Je kan dat moeilijk in concrete cijfers uitdrukken, maar zeker naar externe sponsors toe onderhandelt dat toch telkens weer wat makkelijker."

Amper 33 jaar is Dries Smets, maar met zijn viermansploeg vertegenwoordigt hij bijna al wat naam en faam heeft in de Belgische wielerwereld. Zeker na het vertrek van Paul De Geyter, die Celio verliet om ceo te worden van Lotto-Soudal, is hij de 'go-to guy' geworden. "Van Avermaet zat al lang in onze portefeuille, maar begin dit jaar heeft ook Gilbert me gecontacteerd om hem te vertegenwoordigen", aldus Smets.

Voor veel Vlaamse bedrijven is Van Avermaet het ideale uithangbord. Dries Smets

"'t Is grappig, maar eigenlijk lijken Greg en Phil hard op elkaar en toch zijn ze zo verschillend. Beiden zijn ze heel fijne, gewone en positief ingestelde gasten waar je erg goed mee kan samenwerken. Welopgevoed, ook. Terwijl ze qua mens en achtergrond een heel ander profiel hebben. Van Avermaet de charmante en nuchtere Vlaming, Gilbert de hard werkende Ardennees. Dat maakt hen specifiek en interessant naar sponsors toe. Ook al is dat in het wielrennen niet altijd evident. Mijn renners moeten in de eerste instantie de partners van de ploeg dienen. Kledij, auto, voeding, daar hangen ze dikwijls aan vast. Maar voor veel Vlaamse bedrijven is Van Avermaet het ideale uithangbord. Momenteel zijn er enkele onderhandelingen bezig, maar het is nog wat verder zoeken naar een ideale win-win voor beide partijen."

TDW Philippe Gilbert glundert op het podium van de Ronde van Vlaanderen, Van Avermaet staat er als nummer twee wat beteuterd bij.

Een extra Kristallen Fiets erbij -voor Gilbert zou het al de vijfde zijn, voor Van Avermaet de vierde- om het palmares nog wat op te smukken, laat maar komen. Smets: "Je kan dat niet concreet uitdrukken in cijfers, maar de prestaties die leiden naar zo'n Kristallen Fiets tellen natuurlijk wel serieus mee in de onderhandelingen naar zowel sponsors als ploegen toe. Gilbert hangt nog vast aan Quick.Step-Floors, voor Van Avermaet loopt zijn contract bij BMC komend seizoen af. De bevestiging dat je op dat moment de allerbeste bent, dat speelt toch. Reken maar dat ze allemaal zo'n trofee graag winnen en koesteren. Het telt ook qua prestige. Voor veel buitenlanders blijft België toch het mekka van het wielrennen. Naar onze beste renner, daar wordt naar opgekeken hoor. Daarom is die uitreiking van de Kristallen Fiets, zoals ook de Gouden Schoen in het voetbal, zo'n mooi gebeuren. Het zegt iets over het belang van de wielersport. Daar zijn ze in het buitenland jaloers op, hoor. Ook op de mooie avond zelf."

Kassei Greg het mooist

Kiezen uit een van zijn twee poulains, daar waagt Smets zich niet aan. "Ik gun het ze beiden even hard. Sowieso hebben ze er een fantastisch seizoen opzitten. Enerzijds was er de sportieve herrijzenis van Gilbert, anderzijds Greg die met Parijs-Roubaix die eerste grote klassieker wint en zo dat gat in zijn palmares opvult. Elk op hun eigen manier verdienen ze die trofee. Mijn persoonlijk mooiste moment van 2017? Doe dan toch maar die kassei van Greg. Omdat ik weet hoe hard hij die wou en hoe hard hij daarvoor gewerkt heeft. Als het op de dag zelf dan ook nog eens allemaal uitkomt, is dat fantastisch."

TDW Van Avermaet wint Parijs-Roubaix.

