Krijgt ook de koers zijn Champions League? Nieuw format moet vanaf 2020 grote eendagskoersen bundelen



Bart Audoore in Canada

10 september 2018

06u30 0 Wielrennen Als het van UCI-voorzitter David Lappartient en de organisatoren van de Canadese koersen afhangt, ziet het wielrennen er in 2020 helemaal anders uit. De grote eendagswedstrijden moeten samen een soort Champions League van het wielrennen gaan vormen.

Serge Arsenault, de organisator van de grote prijzen in Quebec en Montreal, loopt al jaren te leuren met zijn ideeën om het wielrennen te moderniseren. Als u zich een beeld wil vormen van de man, denk aan Wouter Vandenhaute, maar dan vijftien jaar ouder en van Canadese komaf. Arsenault heeft net als zijn Belgische collega een verleden als sportjournalist, is net als Vandenhaute eigenaar van een televisiezender, en heeft net als hij grote plannen met ‘de koers’. Er is een intellectuele connectie tussen de twee: Vandenhaute ging in het verleden al twee keer op bezoek bij Arsenault in Canada om van gedachten te wisselen.

Niet iedereen zal blij zijn. Maar wij denken in het grotere belang.



UCI-voorzitter Lappartient

Beiden willen ze het wielrennen upgraden en nieuwe inkomsten aanboren door een nauwere samenwerking tussen de grote wedstrijden wereldwijd. Gemeenschappelijke sponsors voor de grootste koersen, mogelijk de gemeenschappelijke verkoop van tv-rechten, allemaal naar analogie van de Champions League in het voetbal: dat is de richting waarin u moet denken. «Helaas beweegt deze sport ontzettend traag», zegt Arsenault.

Met de komst van UCI-voorzitter David Lappartient lijkt een nieuwe bondgenoot op te staan. De Fransman vertelde gisteren, aan de zijde van Arsenault, hoe hij het wielrennen ziet evolueren, of althans de eendagswedstrijden. Die laatste nuance is belangrijk: vernieuwingen in het wielrennen botsten in het verleden altijd op een njet van de machtige ASO. Die is dankzij de Tour rijk en groot genoeg en heeft niks te winnen bij verandering. Om die confrontatie te vermijden blijft het plan deze keer beperkt tot de klassiekers – al zal ook nu de medewerking van de ASO nodig zijn, want met Parijs-Roubaix, Luik-Bastenaken-Luik en de Waalse Pijl heeft de organisatie drie belangrijke wedstrijden in zijn portefeuille.

16 à 20 wedstrijden

Maar laat dat een zorg voor later zijn. Arsenault droomt ervan om 16 grote eendagkoersen te verenigen onder één koepel. Het zou gaan om de bestaande Monumenten en grote organisaties, genre Quebec en Montreal, maar ook om nieuw op te richten wedstrijden in onontgonnen gebied. Arsenault noemt de oostkust van de Verenigde Staten en Zuid-Korea. "We zouden op alle continenten aanwezig moeten zijn", zegt hij.

Lappartient vindt dat er gekeken moet worden naar steden en regio’s waar er een potentiële markt is. "Het is belangrijk dat er ook lokale renners aan de start staan zodat de mensen echt betrokken zijn", zegt hij. "Dat wil zeggen dat we zullen moeten investeren in renners en ploegen waar die nu nog niet bestaan."

Lappartient spreekt van 20 wedstrijden, waarbij oog is voor oud en nieuw. "Het is logisch dat België, Frankrijk en Italië een grotere inbreng zullen hebben dan de rest van de wereld», zegt hij. "In die landen heeft het wielrennen een traditie van 150 jaar en die rijkdom mag niet verloren laten gaan."

Belgische koersen?

Wat niet wil zeggen dat elke voorjaarsklassieker een plaats zal krijgen. Wouter Vandenhaute zal zijn Flanders Classics niet integraal kunnen ‘meenemen’ naar de nieuwe Champions League. Hoeveel plaatsen zullen er dan zijn voor Belgische koersen? Twee? Drie? Vier? "Niet iedereen zal blij zijn", zegt Lappartient. "Maar wij denken in het grotere belang. De rol van de UCI is om te luisteren, maar ook om te beslissen. Ook als er geen unanimiteit is."

Wat hem betreft, is de tijd van palaveren voorbij en moeten nu echte beslissingen genomen worden. Woensdag is er in Madrid een vergadering met vertegenwoordigers van de ploegen en organisatoren. Opmerkelijk: zaterdag zat Lappartient al samen met de Franse en Belgische federatie. Zou er dan echt iets gaan bewegen? "2020 is onze richtdatum", klinkt het.

Dat is plots heel dichtbij. Nochtans zijn er nog genoeg knopen door te hakken. Lappartient wil overlappingen op de kalender zo veel mogelijk beperken. "Natuurlijk kan je op de dag van de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix nog koersen in Catalonië of het Baskenland, dat is een heel ander peloton, maar een situatie als vandaag, waarbij de Vuelta, de Ronde van Groot-Brittannië en de Canadese koersen tegelijk gereden worden, is niet voordelig. In grote lijnen zouden maart en april voor de eendagswedstrijden zijn, van mei tot augustus zouden de grote rondes aan de beurt zijn, en daarna zou je deel twee van het eendagsluik krijgen. Dat zou kunnen betekenen dat er met de Vuelta moet gesproken worden om een week naar voor te schuiven."