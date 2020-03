Kragh Andersen wint tijdrit in Parijs-Nice, Schachmann verstevigt leidersplaats AV

11 maart 2020

Soren Kragh Andersen heeft de tijdrit in Parijs-Nice gewonnen. Hij klopte Maximilian Schachmann met zes seconden. De Duitser versterkt wel zijn leidersplaats in het klassement. Thomas De Gendt werd vierde.

Na drie ritten in lijn was het vandaag tijd om tegen de klok te racen. In Saint-Amand-Montrond moesten de renners 15,5 kilometer over een heuvelachtig parcours afleggen. In het geboortedorp van Alaphilippe hadden enkele Belgen deze tijdrit in hun agenda aangeduid.

Thomas De Gendt begon als een van de eersten en ging meteen twintig seconden onder de tijd van Tratnik. De Sloveen klokte af op 19'24" maar onze landgenoot dook daar twintig seconden onder. De Gendt eindigde sterk en daar beten velen hun tanden op stuk. Onder meer Bilbao en verrassend genoeg ook Campenaerts kwamen niet aan de tijd van onze landgenoot.

De eerste die onder de tijd van De Gendt ging, was Asgreen. De renner van Deceuninck-Quick-Step was slechts 80 honderdsten sneller dan onze landgenoot, maar lang mocht hij niet plaatsnemen in de hot seat. Z’n landgenoot Kragh Andersen vloog door de straten van Saint-Amand-Montrond en klokte af op 18'51", twaalf seconden onder de tijd van Asgreen.

Gele trui Schachmann zette ondertussen de snelste tussentijd neer en leek op weg naar de overwinning. De Duitser kon echter niet krachtig genoeg eindigen en finishte op zes seconden van Kragh Andersen.

In het klassement verstevigt Schachmann wel z’n leiderstrui. Porte en Alaphilippe verloren meer dan een halve minuut. Quintana, Nibali en Higuita kregen dan weer bijna een minuut aan hun broek gesmeerd. Door z’n zege komt Kragh Andersen op 58 seconden van de leider in het algemene klassement en neemt hij de tweede plaats in.