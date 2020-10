Kragh Andersen primus in korte tijdrit BinckBank Tour, Pedersen blijft leider Redactie

02 oktober 2020

16u48 8 Wielrennen Soren Kragh Andersen (Sunweb) won in de BinckBank Tour de korte tijdrit van 8,14 kilometer. De Deen dook als enige onder de tien minuten. Mads Pedersen blijft leider. Morgen staat de slotetappe op het programma.

Een tijdrit van 8,14 kilometer van Riemst naar Kanne, een deelgemeente van Riemst. Met de Slingerberg ging het vanaf de start meteen bergop, nadien bleef het parcours licht glooiend en technisch. Alexander Edmondson zette de eerste richttijd neer, waarna de hot seat geregeld van eigenaar veranderde. Nathan Van Hooydonck, Tobias Ludvigsson, Christophe Laporte, Jannik Steimle en Jasha Sütterlin zetten achtereenvolgens de besttijd neer.

Het was wachten op die échte toptijd, Soren Kragh Andersen had dat begrepen. De Deen - in blakende vorm tijdens de Tour - dook als eerste (en uiteindelijk enige) onder de tien minuten: 9'59". Europees kampioen Stefan Küng beet er zijn tanden op stuk: hij kwam zes tellen tekort. Ook Mathieu van der Poel, Yves Lampaert en Mads Pedersen konden zijn chrono niet verbeteren. Pedersen strandde op negen seconden en blijft zo wel leider. Hij heeft in het algemene klassement nog een voorgift van zeven tellen op zijn landgenoot. Morgen eindigt de rittenkoers met een interessante slotetappe: het peloton trekt in een rit van 185 kilometer van Ottignies-Louvain-la-Neuve naar Geraardsbergen - met aankomst op de Vesten van de Muur.

