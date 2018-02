Koude maakt slachtoffers in GP Samyn: "Ik kan niets meer zien", verbijt Gilbert (tweede) de pijn Mike De Beck

27 februari 2018

17u46

Bron: VTM 0 Wielrennen Bibberen en beven werd het voor de renners na aankomst bij de GP Le Samyn. Na bijna vijf uur rond te rijden in vriestemperaturen wilde vooral Philippe Gilbert zo snel mogelijk de warmte opzoeken. "Ik zie niets meer", verbeet Gilbert de pijn.

Gilbert reed nog naar een tweede plek nadat zijn ploegmakker Niki Terpstra naar de zege snelde. De uitstekende uitslag kon hem uiteindelijk meteen na de finish gestolen worden. "Ik ben gewoon blij dat de koers gedaan is", verduidelijkte een duidelijk onderkoelde Gilbert. "De uitslag maakt niet uit. Het was echt zwaar. Ik heb last van mijn ogen en ik zie niets meer. Ik denk dat het door de koude lucht is. Het is echt pijnlijk."

Ook Terpstra bibberde bijna uit zijn vel. "Het is hier ijskoud in de tent", vertelde de winnaar. "Verschrikkelijk." Guillaume Van Keirsbulck trad zijn collega's bij. "Op het einde van de koers begint het toch aan je te vreten. De drank is bijvoorbeeld ijskoud en als je een slok neemt, krijg je een 'brain freeze'. Niet ideaal dus", vertelde de winnaar van vorig jaar.