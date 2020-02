Koud, regen en rukwinden tot 80 km/u: Omloop wordt er eentje voor flandriens BA

27 februari 2020

06u21 2 Omloop Koud, een beetje regen en rukwinden tot 80 kilometer per uur. De Omloop belooft er eentje voor flandriens te worden. Tot grote schrik van de één, tot jolijt van de ander.

Ze waren met niet heel veel: de renners die gisteren het parcours van de Omloop opzochten. Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) was er al vroeg bij, in het gezelschap van zijn jonge Amerikaanse ploegmaat Quinn Simmons. Oliver Naesen (AG2R) trok er alleen op uit. Bij CCC kreeg Greg Van Avermaet het gezelschap van zijn drie Belgische luitenanten Gijs Van Hoecke, Nathan Van Hooydonck en Guillaume Van Keirsbulck.

Ook Dylan Teuns ging normaal verkennen, maar hij wou in extremis “geen risico’s nemen met het slechte weer”. De Vlaamse Ardennen bleven gisteren sneeuwvrij, maar grote delen van Limburg en Vlaams-Brabant werden wakker onder een wit tapijt. Geef Teuns eens ongelijk: wie houdt wel van een glijpartij of een paar uur file?

Met sneeuw moeten we geen rekening houden zaterdag, wel met kou, kans op regen en felle wind. “Het wordt zeker een zware editie”, zegt Julien Jurdie, Naesens ploegleider bij AG2R. “Als het nat ligt, gaan de kasseien voor moeilijkheden zorgen. Maar goed, we zijn voorbereid.”

Met al die kleren aan ben je wat verkrampt, je beweegt minder soepel. Op training had ik daardoor nooit een goed gevoel Greg Van Avermaet

Gisteren experimenteerden nog heel wat renners met bandendruk en bredere of smallere tubes. Maat 28 lijkt meer aangewezen dan maat 26: die twee millimeter extra zorgen voor een stuk meer grip op de weg. De grootste factor waar renners geen vat op hebben, is de temperatuur. Van Avermaet is naar eigen zeggen een “zonnecoureur”: “Ik heb nooit topdagen gehad in slecht weer. Maar zolang het niet regent, is het nog doenbaar. Sowieso zullen we minder comfortabel op de fiets zitten met al die kleren aan: je bent wat verkrampt, die kleren trekken tegen, je beweegt minder soepel. Vandaag op training heb ik daardoor nooit een goed gevoel gehad.”

Hoe frêler, hoe beter

De meeste renners zijn zoals Van Avermaet, maar er zijn ook anderen. Zo is de koude- en regenbestendigheid van Ian Stannard legendarisch. “Hij is niet van de lichtsten”, zegt Van Avermaet. “Die mannen kunnen vaak beter tegen slecht weer.” De reden waarom ook Alexander Kristoff geen schrik heeft van kou en regen? “Ik heb het liever niet, maar het zou kunnen dat ik minder snel kapotga dan een ander”, zegt de Noor van UAE.

Wout van Aert is als crosser ook een en ander gewoon, al verkiest hij toch droger weer, net als Van der Poel. “Maar als het nat is, komt onze stuurmanskunst wel beter tot zijn recht op de kasseien”, zeiden de twee daar vroeger al over. Ook meer frêle renners kunnen goed presteren in slecht weer. Tim Wellens bijvoorbeeld, die zou bijna vragen om regen. “Sommige renners zien het ‘s morgens al niet meer zitten wanneer ze naar buiten kijken en zien dat het slecht weer is. Ik heb dat niet”, zei hij daar eerder over.

Ook van Philippe Gilbert wordt vaak gezegd dat hij houdt van slecht weer, maar Van Avermaet durft dat in twijfel te trekken. “Hij heeft de naam van Ardennees en flandrien, maar ik weet van hem dat hij ook liever in goed weer koerst.”