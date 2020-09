Korte poos thuis deed deugd voor Van Aert voor vertrek richting eerste WK: “Mee naar gynaecoloog gegaan, dat verzet de gedachten” Bart Fieremans en Maxim Goethals

23 september 2020

21u52 0 Wielrennen En of twee daagjes thuis deugd deden voor Wout van Aert na zijn Tour. Maar woensdag vertrok de Belgische kopman vanop Zaventem alweer richting WK. In zijn bloedvorm pakt hij het helse tempo met de glimlach: “Ik heb mijn Tourkoffer wel niet volledig geleegd om tijd te sparen.”

Elke minuut dat Van Aert langer thuis kon zitten, pakte hij wel. Hij arriveerde woensdag als laatste van alle Belgische WK-renners in de luchthaven, een uur en kwart voor de vlucht naar Bologna zou opstijgen. De communicatieverantwoordelijke van Belgian Cycling maande de media tot spoed aan, zodat Van Aert kon inchecken. De vraag lag wat voor de hand: heeft Van Aert — die zondag nog meespurtte op de Champs-Élysées — thuis toch even de knop kunnen omdraaien?

“Ik ben pas maandag thuisgekomen, dan is woensdag heel snel om opnieuw te vertrekken», aldus Van Aert. “Iets sneller dan ik zin had om weer de valies te maken. Eigenlijk heb ik ze niet helemaal leeggemaakt, zo heb ik weer wat tijd bespaard.” De korte verpozing deed uiteraard deugd: “Ik genoot ervan om weer in het eigen bed en de zetel te liggen. En ik ben met Sarah op controle geweest bij de gynaecoloog, het was leuk dat ik daar bij kon zijn.”

Zijn zwangere vrouw bevalt normaliter in januari. Van Aert geeft toe dat dit vooruitzicht de gedachten verzet. En misschien helpt hij thuis wel de kinderkamer inrichten? “(lacht) Dat laat ik met plezier aan Sarah over. Maar mentaal is het inderdaad wel leuk om buiten de koers zoiets belangrijks te hebben. Als je pas uit de Tour komt, brengt je dat direct weer in de gewone wereld. De komst van de baby heeft me mentaal al veel opgebracht in de laatste maanden.”

Bij zijn vertrek naar Italië ligt de focus weer volledig op het wielrennen. De hoop leeft dat Van Aert in zijn huidige bloedvorm Team Belgium goud schenkt, nog een trapje hoger dus dan het tijdritzilver van Remco Evenepoel vorig jaar en het brons van Victor Campenaerts in 2018.

Met vrijdag de tijdrit en zondag de wegrit kan hij op twee paarden wedden. “In principe heb ik iets minder kans in de wegrit, omdat dan veel meer externe factoren een rol spelen. Maar mijn voorbereiding voor de wegrit is misschien beter dan voor de tijdrit. Voor een tijdrit heb je niet per se een hele Tour in de benen nodig, dat zagen we vorig jaar met Rohan Dennis die iedereen wegblies. Voor de wegrit zie ik het wel als een voordeel dat ik die Tourkilometers heb. De tijdrit vrijdag kan er ook voor zorgen dat ik op dreef blijf voor de wegrit.”

Wout van Aert beleeft deze week zijn eerste WK op de weg bij de profs. Na zijn fantastische resultaten in de laatste twee maanden kan hij ook wel overweg met de druk als kopman: “Ik ben iemand met veel ambitie en wil er altijd voor gaan. Als ik zou voelen dat ik niks kan betekenen, zou ik koersen veel minder leuk vinden. Dat ik op mijn eerste WK bij de profs als leider van de groep en een van de favorieten start, zorgt voor een uniek gevoel. Ik ben druk ook gewoon, maar ik hoef mezelf niet te veel druk op te leggen. Ik heb al een fantastisch seizoen. Dat gaat niet slecht worden als ik dit weekend ernaast pak.”

Maar een beetje snakt Van Aert toch ook al naar volgende maandag. Zondagavond al is de terugvlucht naar Eindhoven gepland, volgende week kan hij thuis toch iets langer uitpuffen.

Lees ook:

Kopman Wout van Aert met Belgische WK-ploeg vertrokken naar Imola: “Ik focus me nu op tijdrit, wegrit is voor later”