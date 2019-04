Kopzorgen voor Fanny Lecluyse, die videoboodschap voor Victor Campenaerts heeft JH

15 april 2019

14u30

Bron: Eigen berichtgeving, Belga, Instagram Fanny Lecluyse 0 Wielrennen Morgen onderneemt Victor Campenaerts zijn poging om het werelduurrecord op zijn naam te zetten. ‘Vocsnor’ kon de voorbije weken rekenen op een professionele en gedreven entourage, maar ook zijn vriendin Fanny Lecluyse draagt haar steentje bij: “Met de ‘Y’ van mijn naam word jij morgen Victory.” Enige probleem voor de zwemster: ze zit momenteel in Spanje.

Victor Campenaerts voelt zich helemaal klaar om morgen om 18u Belgische tijd in het Mexicaanse Aguascalientes het werelduurrecord van Bradley Wiggins (54,526 km/u) aan te vallen. "Het moment van de waarheid nadert. Mijn lichaam is er helemaal klaar voor. Mentaal ben ik redelijk tot zeer ontspannen door de perfecte voorbereiding. Mijn planning is minutieus”, vertelde de renner van Lotto-Soudal zelfzeker. Dat weet ook zijn vriendin, zwemster Fanny Lecluyse. Op haar Instagram-account plaatste ze een video waarbij ze haar levensgezel succes wenst: “Wij geloven allemaal in jou. Dinsdag word jij, met de ‘Y’ van mijn naam, Victory.” Zo hoopt Lecluyse haar vriend een extra motivatieboost te geven.

Enige probleempje wel voor Lecluyse: de zwemster zit momenteel in Spanje. Het is dus de vraag of ze de poging van haar vriend wel zal kunnen volgen, in het buitenland kan de livestream van Sporza wellicht niet bekeken worden. Naast de stress of Campenaerts het record zal breken, heeft de West-Vlaamse dus ook nog andere kopzorgen.

Tijdens Campenaerts’ voorbereiding heeft de tijdritspecialist niets aan het toeval overgelaten, hij vertrok twee weken geleden al naar Mexico om er te wennen aan de ijle lucht en de tijdsverandering: “Ondertussen is mijn lichaam ook perfect aangepast aan het speciale bioritme: opstaan om 5 uur en gaan slapen om 20 uur is momenteel een makkie", zegt de renner van Lotto Soudal.

De belangrijkste trainingen heeft onze landgenoot al een tijdje achter de rug, de voorbije dagen was het vooral rusten: "De laatste dagen voor de recordpoging zijn niet zo moeilijk in te vullen", legt Campenaerts uit. "Ik kon drie weken terug ook al voorspellen hoe die zouden verlopen. Net dát geeft me rust en vertrouwen. De zware trainingen zijn voorbij; het komt erop aan de spieren nog even te prikkelen. Op vlak van voeding ben ik toe aan carboloaden, het eten van zoveel mogelijk koolhydraten. Vetten, vezels en proteïnen zijn zo goed als geschrapt, maar ook voor een inspanning van zestig minuten moeten mijn spieren maximaal geladen zijn. Ik moet over een dag gespreid tien tot twaalf gram koolhydraten per kilogram lichaamsgewicht opnemen om mijn tank te vullen”, bewees Campenaerts zijn berekende aanpak.

Campenaerts is inmiddels goed omringd in Mexico. Onder meer zijn vader is ter plaatse. "Tijdens quasi al mijn topprestaties is hij aanwezig of zat hij in de volgwagen. Dus wilde hij er hier ook graag bij zijn", vertelt Campenaerts. "Hij heeft trouwens een lied gemaakt over de recordpoging, 'Full Gazz' en hier in Mexico hebben we wat beelden gemaakt om te integreren in de clip. Ik vind dat het nummer aanstekelijk werkt, het zit in alle hoofden hier in huis.”