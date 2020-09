Kopman Wout van Aert met Belgische WK-ploeg vertrokken naar Imola: “Ik focus me nu op tijdrit, wegrit is voor later” XC

23 september 2020

14u55 0 Wielrennen De Belgische WK-ploeg is vandaag vertrokken naar Imola, waar vanaf morgen het wereldkampioenschap wielrennen plaatsvindt. Victor Campenaerts en Wout van Aert rijden vrijdag de tijdrit, die laatste doet zondag in de wegrit een gooi naar de wereldtitel.



Drie dagen geleden zat Wout van Aert op de Champs-Élysées, vandaag reist hij af naar het WK. “Ik heb mijn valies niet leeggemaakt”, klonk het bij de Belgische kopman. “Hoe ik mijn laatste dagen beleefd heb? Maandag kwam ik thuis, nadien ben ik met Sarah op controle bij de gynaecoloog geweest. Leuk dat ik daar kon bij zijn. Verder heb ik een beetje losgefietst.”

Van Aert rijdt naast de wegrit ook de tijdrit. “Daar focus ik me nu op. De wegrit komt later. Ik heb een vrij rustige week gehad, dus het is goed om voor de wegrit zo’n tijdrit in de benen te hebben. In welke discipline ik het meeste kans maak? In principe heb ik minder kans in de wegrit, maar daar was mijn voorbereiding wel beter. Ik heb het voordeel dat ik uit de Tour kom, met klimkilometers in de benen. Voor de tijdrit heb je geen Tour nodig, of zelfs geen enkele koers. Kijk maar naar Rohan Dennis vorig jaar.”

Van Aert heeft de ambitie om wereldkampioen te worden. Zo vertelde hij eerder. “Ik ben het gewend om met druk om te gaan, maar ik hoef mezelf niet te veel druk op te leggen. Ik ben aan een fantastisch seizoen bezig. Al ben ik nog steeds ambitieus. Maar mijn seizoen gaat zeker niet slecht zijn als ik ernaast pak.”



Van Aert is dé kopman van de Belgische ploeg voor de WK-wegwedstrijd op zondag. Van Aert rijdt ook de tijdrit, net als Victor Campenaerts. Bondscoach Rik Verbrugghe heeft daarnaast Tiesj Benoot, Oliver Naesen, Pieter Serry, Jasper Stuyven, Loïc Vliegen en Tim Wellens geselecteerd voor de wegrit.

Van Aert is sinds de hervatting na de corona-onderbreking bezig aan zijn meest succesvolle seizoen als wegwielrenner. Hij won onder meer de Strade Bianche, Milaan-Sanremo en twee etappes in de Tour de France. Ook in de bergetappes maakt de Belg als knecht van Primoz Roglic veel indruk.

Het WK wielrennen zou aanvankelijk plaatsvinden in Aigle-Martigny, maar de Zwitsers haakten vanwege de coronapandemie af als organisator. Begin september werd Imola aangewezen als vervanger. Er wacht de renners op en rond het plaatselijke autocircuit een klimparcours over 258 kilometer, met daarin bijna 5000 hoogtemeters.

Programma WK in Imola:

Donderdag 24 september:

Tijdrit vrouwen elite over 31,7 km: 14u40-16u45 met Ann-Sophie Duyck en Sara Van De Vel

Vrijdag 25 september:

Tijdrit mannen elite over 31,7 km: 14u25u-16u35 met Victor Campenaerts en Wout van Aert

Zaterdag 26 september:

Wegrit vrouwen elite (143 km): 12u45-16u30 met Valerie Demey, Mieke Docx, Lone Meertens, Jesse Vandenbulcke, Julie Van De Velde, Fien Van Eynde

Zondag 27 september:

Wegrit mannen elite (258,2 km): 10u-16u30 met Tiesj Benoot, Oliver Naesen, Pieter Serry, Jasper Stuyven, Wout van Aert, Greg Van Avermaet, Loïc Vliegen, Tim Wellens