Kopman Van Avermaet koestert ambities in Oman: "Ik ga voor ritzege" MH

09 februari 2018

10u24 0 Wielrennen Greg Van Avermaet trekt met de nodige ambitie naar de Ronde van Oman, die dinsdag van start gaat. Voor de kopman van het BMC-team is het de laatste wedstrijd voor het klassieke voorjaar. "Er zijn leuke ritten die me moeten liggen."

“Traditioneel is dit de laatste voorbereidingswedstrijd voor Van Avermaet”, klinkt het bij BMC-ploegleider Valerio Piva. “We zagen dat hij sterk oogde in Valencia en er zijn enkele aankomsten die hem goed zullen liggen. Hij wordt dus onze leider. We geloven ook sterk in de kansen van Jempy Drucker als sprinter. Wanneer we meer naar het algemeen klassement kijken en de finish op Green Mountain, rekenen we verder op Nicolas Roche. Hij komt terug van de Ronde van Dubai en ik ben ervan overtuigd dat hij in Oman iets kan neerzetten. Natuurlijk moeten we het dag per dag bekijken, maar we nemen een sterk team mee. Collectief gezien kunnen we voor ritwinsten gaan”, besluit Piva.

“Het seizoen begon met een degelijke trainingsweek in Spanje”, stelt Van Avermaet. “Nu kijk ik uit naar de start van de Ronde van Oman. Er zijn enkele leuke ritten die me moeten liggen. Ik wil niet alleen mijn vorm naar een hoger niveau tillen in aanloop naar de klassiekers in België, maar ik koester ook ambities voor ritwinst”, zegt Van Avermaet.

Het BMC-team in Oman: Alberto Bettiol (ITA), Jempy Drucker (LUX), Nicolas Roche (IRL), Michael Schär (SUI), Greg Van Avermaet (BEL), Nathan Van Hooydonck (BEL), Francisco Ventoso (ESP)