Kopecky onzeker voor WK baanwielrennen Redactie

19 februari 2018

17u38 2

Lotte Kopecky is onzeker voor het WK baanwielrennen dat volgende week woensdag van start gaat in het Nederlandse Apeldoorn. Kopecky is de regerende wereldkampioene ploegkoers aan de zijde van Jolien D'hoore.

Kopecky viel afgelopen weekend hard tijdens een oefenkoers in Rumst en liep daarbij een ernstige elleboogblessure op. "Een eerste diagnose wijst in de richting van een barst in de radius. Verder onderzoek moet uitsluitsel brengen of haar deelname aan het WK in Apeldoorn ook effectief in het gedrang komt. Die knoop wordt woensdag doorgehakt", klinkt het in een persbericht.

Als vervangster rekent de Belgische wielerbond mogelijk op Shari Bossuyt. Zij last morgen en overmorgen alvast extra trainingen in op de piste. Al is het eveneens nog mogelijk dat er een andere vervangster gekozen wordt, benadrukt Belgian Cycling.