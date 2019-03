Komt het ooit nog goed met Mark Cavendish? “De weg terug is hard en lang” Joeri De Knop in Frankrijk

13 maart 2019

08u25

Bron: Eigen berichtgeving 0 Wielrennen Neen. Dit heeft nog weinig van ‘the fastest man on two wheels’. Er genadeloos afgewaaid en naar huis. Moeilijk te geloven dat Mark Cavendish (33) ooit nog terugkeert op zijn oude niveau. En toch. “De wil is er. Hij vecht”, zien ploegleider Jean-Pierre Heynderickx en vriend Julien Vermote.

Cavendish zal zich zijn eerste deelname ooit aan Parijs-Nice nog lang heugen. “Superexcited!”, klonk het zondag nog bij de start in Saint-Germain-en-Laye. “Veel wind”, voelde hij. “Dat wordt knokken om goed voorin te blijven. Stevige test voor me. But I like it.” Drieënhalf uur later druppelde ‘Cav’ binnen als op vier na laatste, op 8:49 van Groenewegen. Uitgewoond, gezicht op... stormweer. Het ging van kwaad naar erger.

Je hebt 19% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN