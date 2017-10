Komt de paus in 2018 naar de Ronde van Italië? Steeds meer details bekend over Giro volgend jaar DMM

16u19

Bron: Cycling News 0 RV. Paus Franciscus is door Israëlisch premier Netanyahu uitgenodigd om de start van de Giro bij te wonen. Wielrennen Dat de Giro volgend jaar niet in Italië, maar in Israël start is sinds eind vorige maand bekend. De officiële presentatie voor de editie van 2018 laat nog tot 29 november op zich wachten, maar tussendoor raken steeds meer details bekend via diverse Italiaanse media. Zo zou Paus Franciscus uitgenodigd zijn om de start in Israël bij te wonen.

Enkele weken geleden vloeide heel wat inkt over de 'grande partenza' van de volgende Ronde van Italië. RCS, het bedrijf achter organisatie van de Giro, maakte toen bekend dat de editie 2018 niet in Italië, maar wel in Israël zou starten. Een verrassende, maar vooral controversiële start. Grote man achter de schermen Sylvan Adams wil nu met de aanwezigheid van paus Franciscus een nieuw konijn uit zijn hoge hoed toveren. De Canadees-Israëlische magnaat presenteerde de kerkleider een brief van premier Netanyahu waarin Israël de paus vraagt om de start met een publiek optreden te zegenen.

Of de paus ingaat op het verzoek is nog niet helemaal zeker volgens 'La Gazetta dello Sport', maar in het licht van de geschiedenis was het lot van de Giro en de katholieke kerk al meerdere malen vervlochten. Paus Pius XII ontmoette in 1939 de Belgische Giro-delegatie onder leiding van Briek Schotte en in 1950 volgde een aankomst van de slotetappe in het Vaticaan. Iets minder lang geleden (2000) mochten Marco Pantani en Mario Cipollini paus Johannes Paulus II bezoeken na de 'grande partenza' in Rome.

Naast de mogelijke aanwezigheid van de paus wil Israël met de Giro van 2018 ook het zeventigjarig bestaan van het land in de verf zetten. Een driedaagse passage van de Ronde van Italië is dan ook een stevige opsteker voor het land. Zeker gezien een grote wielerronde ook nog nooit buiten Europa van start ging.

AP Marco Pantani ontmoet Paus Johannes Paulus II op audiëntie tijdens de Giro in 2000.

Met de Etna, Zoncolan en Finestre

Ook de details van het parcours raken in aanloop naar de officiële presentatie steeds meer bekend. Zo zou het peloton na de driedaagse in Israël overvliegen naar Sicilië om daar de Ronde van Italië verder te zetten. Op het schiereiland zou een passage over de Etna volgen waarna de hele caravaan zich op het vasteland in noordelijke richting beweegt. De geruchten rond een nieuwe passage over de Montevergine di Mercogliano (met Bart Declercq als eindwinnaar in 2011) zwellen aan en ook een start in Filottrano (de woonplaats van wijlen Michele Scarpone) zou in de steigers staan.

Verder zijn volgens 'Cycling News' ook passages over de Monte Zoncolan, het F1-parcours van Monza en een finale doortocht in de Alpen in het parcours opgenomen. Het koppel Finestre-Sestriere zou in de derde week voor de beslissing moeten zorgen. Afsluiten doet de Ronde van Italië met een rit van Turijn naar Rome.

REUTERS Ook Mario Cipollini bezocht het Vaticaan tijdens de Giro in 2000.

Photo News Paus Franciscus.