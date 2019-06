Kolder in de koers: renners als mieren van de weg geblazen door helikopter Redactie

11 juni 2019

07u55

Bron: CP Olomouc 8

Helikopters zijn vaak een meerwaarde voor wielerwedstrijden. De luchtbeelden die ze maken bieden een beter zicht op de koerssituatie of leveren de commentatoren materiaal aan waarmee ze hun uitzending vol kunnen praten. Normaal beïnvloeden helikopters, in tegenstelling tot de motoren, een koers ook niet. Maar tijdens een race in Tsjechië was dat toch even anders.

De koers in bovenstaande video vond plaats in Olomouc, een stad in het Oosten van Tsjechië. Een helikopter die op een grasveldje was geland, probeerde nog snel op te stijgen voor de renners arriveerden. Maar dat plan slaagde niet helemaal. De wind die veroorzaakt werd, blies heel wat renners immers van hun fiets. Gelukkig leek de schade wel mee te vallen, alle renners konden hun tocht snel weer voortzetten.