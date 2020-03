Koersen in tijden van corona: Teuns mag niet praten, Vanmarcke mag dat enkel via de telefoon MG

09 maart 2020

“Neen, geen interview.” Dylan Teuns werd tweede in de eerste rit van Parijs-Nice, maar hoe dat ging mocht hij aan de pers niet vertellen. De vrees voor coronabesmetting zit er goed in bij zijn Team Bahrain. En daar niet alleen.

Bij Trek mogen ze niet met journalisten praten. Bij Bahrain niet. “Later op de week misschien.” Bij EF ook al niet. Op de grote parking waar alle bussen staan, wordt het publiek niet toegelaten.

Sep Vanmarcke rijdt voor EF. Hij is blij dat hij in Parijs-Nice is, maar dat mag hij niet aan de journalisten vertellen. “We willen elk contact vermijden”, zegt perswoordvoerster Hannah Troop. “Bellen mag wel.” Een beetje gek, als Sep Vanmarcke gewoon twee meter verder staat. Of we naar elkaar mogen roepen? Mag ook niet.

Alberto Bettiol, winnaar van de Ronde van Vlaanderen 2019, is een ploegmaat van Vanmarcke en hij trekt er zich lekker niks van aan. Bettiol wil graag een praatje maken over de situatie in Italië. Hij is een Toscaan, Toscane is nog niet in lockdown. Maar hij woont in Zwitserland, in Lugano. En daar gaat hij na deze Parijs-Nice weer naartoe. “Ik ben de voorbije veertien dagen niet meer in Italië geweest. Ik ga dat nog even zo houden. Hoe gaan ze dat trouwens doen, zestien miljoen mensen in lockdown houden? Het is echt niet mogelijk om alle wegen af te sluiten. Het is paniek in Italië, niets anders.”

Filmpje via WhatsApp

Peter Sagan, hij trekt er zich ook niets aan van. “Ze hebben gezegd dat we mogen koersen. Dan zal de situatie wel veilig zijn, zeker?”

En dan Dylan Teuns. Hij werd gisteren tweede in Parijs-Nice en hij mocht dus ook niet met de pers praten. Dat ging vervolgens zo: Teuns nam een douche, ging in het deurgat van de bus van Team Bahrain staan en deed daar zijn verhaal voor de iPhone van persman Ozren Muller, die het filmpje per WhatsApp naar de journalisten stuurde.

En dit is wat Teuns zei: “Ik zat aan de verkeerde kant van de weg toen ze in waaiers begonnen te koersen. Ik raakte in een derde groep, maar kwam met de hulp van de ploegmaats toch weer helemaal voorin. Toen dat gebeurde, waren Tiesj Benoot en Julian Alaphilippe al in de aanval. Op de slotklim zag ik mijn kans schoon om hen terug te halen. Ik wachtte een beetje op Maximilian Schachmann. Met twee tegen twee was beter. Dan begon ik te vroeg te sprinten. Ik vergat dat het kopwind was. Schachmann kwam erg sterk over mij. Ik ben blij met mijn tweede plaats.” (MG)