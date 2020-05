Koersen in bubbels: Lotto-Soudal heeft concreet plan om seizoen weer veilig op te starten en hoopt op navolging bij andere ploegen Joeri De Knp

23 mei 2020

06u30 0 Wielrennen Dé oplossing voor het corona-proof heropstarten van het wielerseizoen? Koersen in bubbels. Bij Lotto-Soudal geven ze straks alvast het goede voorbeeld. “Hoe minder rotatie, hoe lager de besmettingskansen.”

Op advies van de virologen legde premier Sophie Wilmès (MR) er tijdens de laatste Nationale Veiligheidsraad prioritair de nadruk op. Wie onder één en hetzelfde dak huist, mag maximaal vier mensen ontvangen. Zonder dat het aantal bezoeken zich verder vermenigvuldigt. Bubbels zijn sinds 10 mei de nieuwe corona-norm. Perfect toepasbaar ook in een wielerpeloton, vinden ze bij Lotto-Soudal. Als, bij leven en welzijn, op 1 augustus de draad van het lopende seizoen opnieuw wordt opgepikt, zal de Belgische WorldTourploeg dat zoveel mogelijk gegroepeerd doen. In clusters met vaste, verantwoordelijke ploegleider(s) en bezetting, toegespitst op verschillende programma’s en landen.

“Concreet zullen onze 28 renners en ook al het personeel worden verdeeld over drie bubbels”, licht ploegdokter en initiatiefnemer Jens De Decker toe. Giro, Tour en Vuelta vormen daarin logischerwijs de rode draad, omdat de drie grote ronden in de nieuwe, door de Internationale Wielrenunie (UCI) herschikte wielerkalender kort op elkaar aansluiten of zelfs overlappen. “Elke groep krijgt een aparte kleur en volgt zijn eigen race-agenda. Bedoeling is om het verloop tussen de bubbels zo beperkt mogelijk te houden. Hoe minder rotatie, hoe kleiner de kans op onderlinge besmetting”, aldus De Decker. “Dat betekent: vrijwel continu, met steeds dezelfde mensen, samen koersen, samen werken, samen slapen, samen reizen. We denken er zelfs aan om, per bubbel, het nodige materiaal voor korte tijd te stockeren op één plek, in één land. Dat zou het praktisch makkelijker maken.”

Iedereen die een bubbel betreedt, wordt op voorhand getest. Per groep kunnen we elk lid voorts ook onderwerpen aan seriële tests. Ploegdokter Jens De Decker (Lotto-Soudal)

Solidariteit

Cruciaal in coronatijden is dat de medische staf renners en personeel meticuleus kan opvolgen. “Dit systeem maakt het voor ons overzichtelijk”, vindt De Decker, die een deel van zijn troepen alvast controleerde op de aanwezigheid van antilichamen van Covid-19. “Iedereen die een bubbel betreedt, wordt op voorhand getest. Per groep kunnen we elk lid voorts ook onderwerpen aan seriële tests, dagelijkse vragenlijsten en/of medische check-ups.” De Decker hoopt dat het plan navolging krijgt binnen het internationale wielerpeloton. “Ploegartsen staan in constant overleg met elkaar en met de UCI. De solidariteit is groot. Het is fijn om ideeën te kunnen uitwisselen over hoe we het precies moeten organiseren. Zonde zou het dan ook zijn mochten bepaalde teams die solidariteit doorbreken en hun voeten vegen aan de hele aanpak. In dat geval zitten we met een probleem.”

Feit is dat we er 100% van overtuigd zijn dat dit de juiste manier van werken wordt. Ploegdokter Jens De Decker (Lotto-Soudal)

Switchen? Hertesten!

Uiteraard zal er af en toe wel eens een ‘switch’ plaatsvinden. Onvermijdelijk. Zo stapt Thomas De Gendt na de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken vanuit (Tour)bubbel A, waar ook andere kopstukken als Gilbert, Degenkolb en Wellens deel van uitmaken, over naar bubbel C. “Die van de Vuelta. Ik combineer namelijk de Ronde van Frankrijk en de Ronde van Spanje.” Kan feilloos, volgens De Decker. “We moeten een beetje flexibel blijven. En uitzonderingen kunnen toestaan. Belangrijke voorwaarde is wel dat de renner in kwestie dan wordt hertest. Hoe we dat precies zullen doen, moet nog in detail worden bekeken. Op dit moment is nasale swab dé diagnostische test waarover we beschikken. Maar afhankelijk van de capaciteit per land, is het moeilijk in te schatten hoe de situatie in augustus, september of oktober zal zijn. Feit is dat we er 100% van overtuigd zijn dat dit de juiste manier van werken wordt. Het plan sluimert al een hele tijd in ons hoofd en zó gaan we het ook uitvoeren.”

