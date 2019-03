Koersdokter weerlegt kritiek van ploegleider Gerts: "Hij werd zelfs eerder verzorgd dan Van der Poel” XC

22 maart 2019

09u23

Bron: Sporza 0 Wielrennen Lorenzo Lefevere, de koersdokter in Nokere Koerse, heeft de uitspraken van Tarteletto-Isorex-ploegmanager Peter Bauwens weerlegd. “Dat we enkel oog hadden voor Mathieu van der Poel en niet omkeken naar Floris Gerts? Klopt helemaal niet”, luidt het bij Sporza.

Peter Bauwens was niet te spreken over de medische behandeling van zijn renner Floris Gerts, woensdag meteen na de valpartij in Nokere Koerse. “Wat me het meeste stoorde in het ganse voorval, is dat de hulpdiensten enkel oog hadden voor één renner met een kampioenstrui (Mathieu van der Poel, red.)”, vertelde Bauwens.

“Akkoord dat hij misschien wel populairder is dan Gerts, maar als er hulp moet geboden worden aan een renner in nood, mag daar geen onderscheid in gemaakt worden. Er stonden op een gegeven moment vier hulpverleners rond Mathieu, alle aandacht ging naar hem, terwijl er niemand bij Floris was. Ik begrijp niet dat de hulpdiensten daar onderscheid in maken, dat gaat mijn petje te boven.”

Lorenzo Lefevere, die als dokter aanwezig was in de koers, reageerde bij Sporza op de uitlatingen van de teammanager. “Als er een ongeluk gebeurt, zeker als er meerdere slachtoffers zijn, dan is het zaak om eerst in te schatten waar de grootste noden zijn. En dat is ook in dit geval gebeurd. Er waren eigenlijk drie mensen die verzorging nodig hadden, waarbij al snel duidelijk was dat Gerts als eerste zorg nodig had.”

“Zelf heb ik dan ook eerst Floris verzorgd. Op dat moment was er ook al een verpleegkundige bij hem. Dat hij te laat verzorging kreeg, klopt dus helemaal niet. Hij kreeg zelfs als eerste zorg. Van der Poel kreeg pas in tweede instantie verzorging. Het klopt dat Mathieu als eerste werd afgevoerd, maar dat had een duidelijke medische reden. Ik wilde Floris nog even in het oog houden voor hij afgevoerd kon worden.”

“Misschien is het voor buitenstaanders niet duidelijk wie wie is. We dragen immers een andere uitrusting dan de mensen van de ziekenwagen. Maar Floris Gerts heeft wel degelijk de juiste zorg gekregen op het juiste moment, onmiddellijk na het voorval. Om eerlijk te zijn: ik was me er niet eens van bewust wie die renners waren. Ik had dus niet eens gezien dat Mathieu van der Poel een van de slachtoffers was.”