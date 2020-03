Koersdirecteur vreest afgelasting, maar laat ook ballonnetje op: “Als het zover komt, willen we nieuwe plaats op kalender zoeken” DMM

04 maart 2020

12u38

Bron: Tuttobiciweb 0 Wielrennen Mauro Vegni, de grote baas van RCS, wacht in spanning een beslissing van de bevoegde instanties af. De Italiaanse koersdirecteur reageerde bij Tuttobiciweb op de mogelijke afgelasting van de Italiaanse voorjaarskoersen. “Desnoods zoeken we aan een nieuwe plek op de kalender.”

Geen Strade Bianche, geen Tirreno-Adriatico, geen Milaan-Sanremo? Het is de vraag die de wielerwereld deze week in z’n greep houdt. Nu een werkgroep de Italiaanse regering heeft geadviseerd om dertig dagen lang geen grote evenementen te houden, staan de Italiaanse voetbalduels en wielerklassiekers van deze maand onder druk.

Veel wielerploegen wachten om af te reizen naar De Laars. Ondertussen hebben 14 teamdokters in een open brief laten weten dat ze de wedstrijden liever niet zien doorgaan. Te veel impact op de gezondheid van de renners, klinkt het. Voor de ploegen zelf en koersorganisator RCS is het wachten op een beslissing. Die zou elk moment kunnen vallen.

“We staan aan de vooravond van drie geweldige evenement”, vertelt Mauro Vegni, grote baas bij organisator RCS aan Tuttobiciweb. “We hebben de voorbije dagen benadrukt dat het onze intentie is om de wedstrijden te laten doorgaan. Wij willen het spektakel naar de mensen brengen, maar het lijdt geen twijfel dat het coronavirus voor een noodsituatie zorgt. We willen niets liever dan koersen, maar ik vrees dat we gaan annuleren.”

Vegni vertelt dat het in spanning wachten is op een beslissing uit Rome. De regering en niet RCS heeft het laatste woord. “De aanbeveling van het wetenschappelijk comité om 30 dagen geen grote sportevenementen te houden, laat weinig manoeuvreerruimte. Als de regering akkoord gaat, dan zijn we genoodzaakte om de Strade Bianche, Tirreno-Adriatico en Milaan-Sanremo te annuleren.”

Vegni houdt wel nog een slag om de arm. Onder het motto ‘uitstel is geen afstel’, denkt de koersdirecteur in het geval van een afgelasting na over verschuivingen op de kalender. “Als het zover komt, dan zijn we van plan om samen met de UCI een nieuwe plaats te zoeken voor de drie koersen op de kalender.”