Koersdirecteur verdedigt afwezigheid seingever: “De politie vond het niet nodig” SSL/VHS

18 maart 2019

18u40 0 Wielrennen “Volgens de politie was op het punt waar het pelotonnetje met Stef Loos rechtdoor reed, geen seingever nodig.” Dat zegt koersdirecteur Gérard Verbrugghe van de Grote Prijs Alfred Gadenne, zondag in het Henegouwse Dottenijs. “Waarom daar geen seingever stond, onderzoeken we nu”, klinkt het bij parketwoordvoerder Frédéric Bariseau.

De renners kwamen uit de Rue de Vieux Comté en moesten meteen na het oversteken van de brug over de E429 een scherpe bocht naar rechts nemen, de Rue du Château in. Vòòr de brug hingen pijltjes die het parcours aangaven, maar de groep achterblijvers - die op ongeveer één minuut van het peloton reed, stoomde rechtdoor de Rue de la Couture de Breuze op. Anderhalve kilometer verder gebeurde het fatale ongeval, op het kruispunt met de Chaussée de Frasnes - een grote steenweg. “Volgens de politie was het niet nodig om op het kruispunt na de brug een seingever te plaatsen. Dat was immers geen punt waar auto’s dreigden over te steken, vermits de renners rechtsaf moesten slaan. Dus hebben we daar ook niemand gezet: er waren al 182 seingevers nodig voor de hele wedstrijd”, zegt koersdirecteur Verbrugghe.

“Waarom daar geen seingever stond, moeten we nu onderzoeken”, zegt Frédéric Bariseau van het parket van Doornik. “Er hingen pijltjes die de juiste richting aangaven, maar misschien was dat niet voldoende. Er moet ook uitgeklaard worden waarom het bewuste peloton niet stopte, toen agenten aangaven dat ze de verkeerde weg hadden genomen. Om een verantwoordelijke voor het ongeval aan te wijzen, is het nu nog te vroeg.”