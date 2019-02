KOERS. Van der Poel leider af in Turkije - Rittenschema Baloise Belgium Tour bekend De wielerredactie

22 februari 2019

16u40 1 Wielrennen De Nederlander Bas van der Kooij heeft de tweede etappe in de Ronde van Antalya gewonnen. De 23-jarige renner van Monkey Town - à BLOC haalde het in een massasprint voor onze landgenoot Roy Jans.

De snelle man van Corendon-Circus mocht vandaag zijn kans gaan, nadat ploegmaat Mathieu van der Poel gisteren de zege had gepakt. De Nederlandse kampioen cijferde zich weg voor Jans en verloor zijn roze leiderstrui daardoor aan Van der Kooij. Grappig detail: Van der Kooij neemt de leiding in het algemeen klassement over van zijn idool. “Klopt, ik kijk echt enorm hard op naar Mathieu”, zei Van der Kooij na de aankomst. “Ik ken hem van bij de jeugd en hij stak er toen al met kop en schouders bovenuit. Hij is een geweldige renner en zal nog veel mooie koersen winnen. Ikzelf kan nog niet van het wielrennen leven, maar binnen een jaar hoop ik dat wel te kunnen doen. Voorlopig help ik mijn schoonvader nog, die is osteopaat en helpt mensen om een ideale positie te zoeken op hun fiets.”

89ste Ronde van België start in Sint-Niklaas

De 89ste editie van de Baloise Belgium Tour (Ronde van België) start woensdag 12 juni in Sint-Niklaas. Zondag 16 juni is Beringen de aankomstplaats voor de vijfde en laatste etappe in de rittenkoers buiten categorie. Organisator Golazo maakte het volledige rittenschema vandaag bekend. De ploegenpresentatie vindt op dinsdag 11 juni plaats op de Grote Markt van Sint-Niklaas, het grootste marktplein van België.

De eerste etappe wordt een vlakke rit van Sint-Niklaas naar Knokke-Heist, waar op De Wandelaar traditiegetrouw een massasprint verwacht wordt. Donderdag gaat het van Knokke-Heist naar Zottegem, in het hart van de Vlaamse Ardennen, onder meer over de Berendries en de kasseien van de Paddestraat. Vrijdag vindt in het Vlaams-Brabantse Grimbergen een individuele tijdrit plaats. In het weekend wacht op zaterdag een stevige Ardennenrit in en om Seraing en zondag gaat het over Limburgs grondgebied van Tongeren naar Beringen, langs tal van oude mijnsites.

Sint-Niklaas is voor het eerst startgemeente. Van 1977 tot 1997 vond op de Grote Markt de start van de Ronde van Vlaanderen plaats. Ook met de jaarlijkse Waaslandcross en het na-Tourcriterium profileert Sint-Niklaas zich als wielergemeente. “Wij zijn bijzonder blij om de start van de Baloise Belgium Tour te mogen hosten”, zegt burgemeester Lieven Dehandschutter. “Dit evenement kadert in de mooie wielerhistoriek in Sint-Niklaas. Met de ploegenpresentatie en de start van de eerste rit schrijven we een nieuwe pagina in het dikke wielerboek van onze stad.”

Ritten:

woensdag 12 juni: rit 1: Sint-Niklaas - Knokke-Heist

donderdag 13 juni: rit 2: Knokke-Heist - Zottegem

vrijdag 14 juni: rit 3: Grimbergen - Grimbergen (individuele tijdrit)

zaterdag 15 juni: rit 4: Seraing - Seraing

zondag 16 juni: rit 5: Tongeren - Beringen