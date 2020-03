Koers naar de zon achter gesloten deuren MG

09 maart 2020

14u35

Bron: L'Équipe 0 Wielrennen Parijs-Nice, de zogeheten koers naar de zon, zal voortaan achter gesloten deuren worden gereden. Dat wil zeggen dat het publiek geen toegang meer krijgt tot de zones van start en finish van elke rit. Dat meldt de Franse sportkrant L’Équipe.

De nieuwe maatregel volgt op het verbod zondag door de Franse regering van alle manifestaties waar duizend mensen of meer aanwezig zijn. De maatregel kadert in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus. Om die reden kreeg de organisatie van Parijs-Nice deze ochtend de vraag om start- en aankomstzones voortaan helemaal af te sluiten voor het publiek.

Tot nader order gaat de race gewoon verder. De publieke opkomst maandag bij de start in Chevreuse was heel laag. Ook was de hele weg waar de bussen stonden geparkeerd, aan beide kanten afgezet met een nadarafsluiting. Zondag verzamelden meer mensen rond de start in Plaisir. Ook toen al werd het publiek niet toegelaten op het terrein waar de bussen van de ploegen stonden geparkeerd.

Er zal nu een nieuwe bufferzone worden geïnstalleerd van 100 meter rond het startpodium en van 300 meter bij de finish. “Dit hebben we nooit eerder meegemaakt”, zegt koersdirecteur Gouvenou, die in allerhaast nog voor extra beveiliging moest zorgen voor de aankomst van de tweede rit in Chalette-sur-Loing.

