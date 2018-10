KOERS KORT. Zwitsers talent triomfeert in Ronde van Hainan - Van der Breggen stapt in huwelijksbootje - Geen Soete in Ruddervoorde Redactie

28 oktober 2018

12u56 1

Ritzege voor Zwitsers talent Mäder in Hainan, leiderstrui voor Kreder

De talentrijke Zwitser Gino Mäder, die uitkomt voor een nationale selectie, heeft de zesde etappe in de wielerronde van Hainan (2.BC) op zijn naam geschreven. In het klassement van de Chinese etappekoers moet Mäder de Nederlander Raymond Kreder (Team UKYO) voor zich dulden.

Mäder toonde zich de snelste van een groepje van dertien renners dat zich na 193 kilometer tussen Lingshui en Wizhishan afscheurde van het peloton. De 21-jarige Zwitser hield de Canadees Guillaume Boivin (Israel Cycling Academy) en de Italiaan Lorenzo Rota (Bardiani-CSF) achter zich.

Raymond Kreder strandde op de vijfde plaats. De Nederlander kon nog geen rit winnen, maar eindigde al voor de vijfde etappe op rij in de top vijf. Zijn consistentie levert Kreder voorlopig de leiderstrui op. In de tussenstand heeft hij een voorsprong van zeven seconden op Mäder en elf seconden op Boivin.

Maandag wordt de zevende van in totaal negen etappes gereden, over een parcours van 127,3 kilometer tussen Wuzhishan en Sanya.

#TourOfHainan - Victoria de Gino Mäder en la sexta etapa, el joven talento suizo se marchó en solitario en la parte final y consiguió llegar a meta. @rodrigoaraque 9° y @benja_prades 11° llegando en el primer grupo y trabajando en favor de su compañero Raymond Kreder, nuevo líder pic.twitter.com/kAf0dku3o5 Alpe d'Huez B&T(@ Alpe__dHuez) link

Van der Breggen stapt in huwelijksbootje

Anna van der Breggen is in het huwelijksbootje gestapt. De Nederlandse wereldkampioene gaf haar jawoord aan Sierk Jan de Haan, ploegleider bij LottoNL-Jumbo. De gasten op de bruiloft kregen daarnaast een drinkbus als aandenken. Toepasselijk.

Bedankt! @AnnavdBreggen @SierkJdehaan voor jullie prachtige trouwfeest, het was fantastisch! pic.twitter.com/0KNDLvYfdh Theo Boomsma(@ theoboomsma) link

Zieke Soete past voor Ruddervoorde

Geen Daan Soete straks in de Superprestigecross van Ruddervoorde. Onze landgenoot van Pauwels Sauzen-Vastgoedservice is ziek. Dat meldt zijn ploeg op Twitter. “Vannacht had ik koud en warm tegelijk. En mijn keel is geïrriteerd”, klonk het. Soete moest gisteren de strijd staken in Neerpelt. Eerder won hij de Brico Cross in Lokeren.

Een oranjehemd minder aan de start in Ruddervoorde vandaag. @daansoete moet ziek forfait geven. Gisteren verdween hij ook al vroegtijdig uit de wedstrijd in Neerpelt. "Vannacht had ik koud en warm tegelijk. En mijn keel is geïrriteerd", laat hij weten. Beterschap, Daan! pic.twitter.com/7cuXdC2Fr9 PauwelsSauzen-VGS CT(@ PS_VGS_CT) link