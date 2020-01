KOERS KORT. Zulte ontvangt dubbele etappe BeNe Ladies Tour Redactie

24 januari 2020

Van donderdag 9 tot en met zondag 12 juli wordt de zevende editie van de BeNe Ladies Tour verreden. Op 11 juli, de Vlaamse feestdag, wordt Zulte het decor van een dubbele etappe. Het wordt in juli uitkijken naar een opvolgster voor de Duitse Lisa Klein. De BeNe Ladies Tour (WE 2.1) verwelkomt ieder jaar de wereldtop van het vrouwenwielrennen. Jolien D’hoore (2015 en 2016) en de Nederlandse Marianne Vos (2017 en 2018) wonnen de wedstrijd elk tweemaal. De Zweedse Emma Johansson schreef de eerste editie op haar naam. Eerder al werd bekend dat Utrecht, met een proloog, de startplaats is van deze Belgisch-Nederlandse rittenkoers.

“Zulte zal op zaterdag 11 juli het decor zijn van een dubbele etappe. In de voormiddag staat een rit geprogrammeerd waarbij een lus langs de Vlaamse Ardennen wordt gemaakt. In de vooravond rijden de rensters in de Leiegemeente een individuele tijdrit die wel eens bepalend kan zijn voor het eindklassement”, geeft organisator Geert Stevens mee.

“Onze gemeente Zulte heeft een rijke wielertraditie”, benadrukt burgemeester Simon Lagrange van Zulte. “Jarenlang werd in deelgemeente Olsene de ‘Omloop Het Volk’ en later de ‘Omloop Het Nieuwsblad’ voor junioren georganiseerd. De laatste editie in 2010 werd gewonnen door Dylan Teuns, intussen één van de beste Belgische profrenners en winnaar van een bergetappe in de Tour de France vorig jaar. We zijn verheugd dat we welgeteld tien jaar later opnieuw een topwielergebeuren in onze gemeente mogen verwelkomen. Dit is een organisatie op maat van Zulte. We maken er een wielerfeest van en geven hiermee ook extra luister aan de Vlaamse feestdag op 11 juli.”