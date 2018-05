KOERS KORT: Zoon voormalige superknecht Tom Boonen wint miniversie Parijs-Roubaix Redactie

Niet alleen de beloften met winnaar Stan Dewulf, maar ook de iets jongere garde reed gisteren een jeugdversie van Parijs-Roubaix. Onder meer de aspiranten en de pupillen passeerden de revue en jawel, ook daarbij zat een Belgische winnaar. Ferre Hulsmans, zoon van ex-prof Kevin Hulsmans, won in zijn categorie de Helleklassieker. Net als vader Kevin Hulsmans dus een aangeboren talent om over kasseien te rijden.

Kevin Hulsmans finishte zelf twee keer in de top twintig op de piste van Roubaix. De voormalige knecht van Tom Boonen kwam in 2005 als 15de over de meet. In 2012 als 17de. De huidige ploegleider bij Sauzen Pauwels-Acrog beëindigde zijn wielercarrière in 2015.

