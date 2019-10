KOERS KORT. Zoon van voormalig ritwinnaar in de Tour wordt prof bij Mitchelton-Scott Redactie

02 oktober 2019

Zoon van Dimitri Konychev wordt neoprof bij Mitchelton-SCOTT

Mitchelton-SCOTT laat Alexander Konychev volgend jaar proeven van het echte werk. De 21-jarige zoon van ex-prof Dimitri Konyshev was al stagiair en wordt doorgeschoven. Hij ondertekende een contract voor twee jaar. “Alex is een grote, sterke jongen. Hij zal in onze klassieke kern worden ingepast”, legt sportief directeur Matt White uit.

“We zien in hem veel potentieel om te groeien. Hij won dit jaar een U23-wedstrijd in de Nations Cup en maakte indruk met een ontsnapping op het EK. Hij werd pas op een km van de streep gegrepen. Toen wist ik dat hij sterk is.”

Alexander Konyshev heeft in tegenstelling tot zijn vader Dimitri, die voor Rusland uitkwam, de Italiaanse nationaliteit. Dimitri Konyshev (53) was renner tussen 1989 en 2006. De allrounder won onder meer negen ritten in grote rondes (4 in Giro en Tour, 1 in Vuelta) en stond twee keer op het WK-podium (tweede in 1989 na Greg LeMond, derde in 1992 na Gianni Bugno en Laurent Jalabert).