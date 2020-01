KOERS KORT. ZLM Tour wordt dit jaar in mei betwist De wielerredactie

25 januari 2020

De ZLM Tour krijgt een nieuwe datum. De Nederlandse rittenkoers wordt dit jaar van 27 tot en met 31 betwist. “Doordat de koers nu in het Pinksterweekend valt, biedt dit meer mogelijkheden voor toeschouwers om te komen kijken naar één van de etappes”, zegt Martin de Kok van organisator Libéma Profcycling. Aanvankelijk stond de ZLM Tour, die deel uitmaakt van de UCI ProSeries, gepland van 3 tot en met 7 juni. “Maar Door het wegvallen van de Tour of Norway kregen wij de kans om de ZLM Tour een week naar voren te halen en van 27 tot en met 31 mei te verrijden’, legt De Kok uit. “Dat heeft onder meer als voordeel dat we de veiligheid van de renners tijdens de wedstrijd beter kunnen garanderen. Verder is de nieuwe datum van de ZLM Tour ook gunstiger ten opzichte van andere grote wedstrijden, zoals de Giro d’Italia, Ronde van Zwitserland en Critérium du Dauphiné. We hopen hierdoor nog meer teams en bekende renners uit de WorldTour aan de start te krijgen. Dit past tevens bij onze ambitie om uit te groeien tot dé ideale voorbereidingswedstrijd in de aanloop naar de Tour de France en La Vuelta.” Vorig jaar won Mike Teunissen.