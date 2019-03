KOERS KORT. Zieke Teuns is onzeker voor E3 BinckBank Classic Redactie

25 maart 2019

Teuns onzeker voor E3

Dylan Teuns (Bahrain-Merida) was één van de weinige renners die het einde niet haalde in Milaan-Sanremo. Het nummer vijf van de Omloop is ziek. “Ik had de hele tijd last van brandende luchtwegen”, vertelde hij. “Uiteindelijk hield ik het nog wel 250 kilometer vol, maar eigenlijk had ik er al na 150 kilometer willen uitstappen.” Teuns is hoogst onzeker voor de E3 BinckBank Classic van aanstaande vrijdag. “Ik geef mezelf tot dinsdag de tijd om uit te zieken. Dan hak ik de knoop door. Ik hoop Harelbeke te kunnen halen, maar ga ook geen onnodige risico’s nemen.”

Ook Nathan Van Hooydonck, ploegmaat van Greg Van Avermaet bij CCC, gaf op. De neef van Edwig had last van maag en darmen. (JDK)