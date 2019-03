KOERS KORT. Zieke Teuns is onzeker voor E3 - Alkmaar gaststad EK op de weg Redactie

25 maart 2019

Teuns onzeker voor E3

Dylan Teuns (Bahrain-Merida) was één van de weinige renners die het einde niet haalde in Milaan-Sanremo. Het nummer vijf van de Omloop is ziek. “Ik had de hele tijd last van brandende luchtwegen”, vertelde hij. “Uiteindelijk hield ik het nog wel 250 kilometer vol, maar eigenlijk had ik er al na 150 kilometer willen uitstappen.” Teuns is hoogst onzeker voor de E3 BinckBank Classic van aanstaande vrijdag. “Ik geef mezelf tot dinsdag de tijd om uit te zieken. Dan hak ik de knoop door. Ik hoop Harelbeke te kunnen halen, maar ga ook geen onnodige risico’s nemen.”

Ook Nathan Van Hooydonck, ploegmaat van Greg Van Avermaet bij CCC, gaf op. De neef van Edwig had last van maag en darmen. (JDK)

Alkmaar organiseert EK wielrennen

Het Europees kampioenschap wielrennen op de weg is definitief toegewezen aan Alkmaar. De Nederlandse gemeente had zich na het afhaken van Annecy al kandidaat gesteld, maar nu heeft de Europese wielerbond UEC de titelstrijd ook officieel aan de kaasstad gegeven.

Het EK op de weg vindt plaats van 7 tot 11 augustus. Er zijn dertien onderdelen: de wegwedstrijd en tijdrit voor mannen, vrouwen, onder 23, junioren en de “mixed team relay”. Dat is een estafette waarin mannen en vrouwen elkaar aflossen. Dat nieuwe onderdeel vervangt de ploegentijdrit. De coureurs rijden over een afgesloten parcours door onder meer het historisch centrum, de molens in de polder en de kasseien van de Munnikenweg.

De Europese wielerbond moest op zoek naar een andere locatie voor het EK omdat de Franse stad Annecy de organisatie teruggaf. Alkmaar steekt een klein miljoen euro in het evenement. Het EK op de weg is een relatief jong evenement. De Slovaak Peter Sagan was in 2016 de beste bij de mannen. Daarna wonnen ook de Noor Alexander Kristoff (2017) en de Italiaan Matteo Trentin (2018). Victor Campenaerts was in 2017 en 2018 de beste in de tijdrit. Bij de vrouwen veroverden de Nederlanders Anna van der Breggen (2016) en Marianne Vos (2017) en de Italiaanse Marta Bastianelli (2018) de Europese titel.