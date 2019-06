KOERS KORT. Zieke Terpstra gooit de handdoek in Ronde van Luxemburg Wielerredactie

De Nederlander Niki Terpstra (Team Total Direct Energie) gaat vandaag niet meer van start in de derde rit van de Ronde van Luxemburg, zo bevestigde de organisatie. De 35-jarige oud-winnaar van de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix is ziek en moet daardoor afhaken. In de derde etappe leggen de renners 178,7 km af van Mondorf naar Diekirch. De Fransman Christophe Laporte (Cofidis) draagt de leiderstrui.