KOERS KORT: Zieke Matti Breschel start niet in Dwars door Vlaanderen

27 maart 2018

09u37

Bron: Belga

Matti Breschel verschijnt niet aan de start van de 73e Dwars door Vlaanderen. De Deen, die de koers in 2010 won, is nog aan het uitzieken en wil woensdag liever trainen in opbouw naar de Ronde van Vlaanderen van komende zondag. Bij EF Education First-Drapac neemt de Amerikaan Taylor Phinney de plaats van Breschel in.

"Natuurlijk wil Matti Breschel graag rijden in Dwars door Vlaanderen. Maar hij was de afgelopen dagen ziek en hierdoor nog niet helemaal topfit", stelt sportdirecteur Ken Vanmarcke. "Matti gaat woensdag wat trainen en zal dan donderdag mee met de ploeg het parcours van de Ronde van Vlaanderen gaan verkennen."

Ook Daniel McLay start woensdag niet in Roeselare. De Brit wordt vervangen door de Nieuw-Zeelander Tom Scully.