KOERS KORT: Zieke Matti Breschel start niet in Dwars door Vlaanderen - Quick-Step Floors strikt Deens talent Redactie

27 maart 2018

09u37

Bron: Belga 0

Quick-Step Floors strikt Deens talent

Quick-Step Floors heeft de 23-jarige Deen Kasper Asgreen aangetrokken. Hij zette zijn handtekening onder een contract tot eind 2020. Asgreen komt over van het continentale Virtu Cycling en maakt volgende week woensdag in de Scheldeprijs zijn debuut voor de Belgische WorldTour-formatie, zo maakte Quick-Step dinsdag bekend.

Vorig jaar kroonde Asgreen zich tot Europees kampioen tijdrijden bij de beloften en won hij een rit in de Ronde van de Toekomst. "Het is moeilijk te geloven dat ik getekend heb voor het meest succesvolle team in de WorldTour van de voorbije zes jaar. Ik droomde er sinds mijn eerste koers in 2009 van om prof te worden", verklaart Asgreen, die de voorbije winter al met Quick-Step trainde in Calpe. "Het wordt ongetwijfeld een grote uitdaging om op WorldTour-niveau aan te treden. Gelukkig kom ik in een team met ervaren renners terecht. Ze kunnen me wegwijs maken en laten groeien in de sport. Hopelijk kan ik op een dag ook veel koersen winnen."

"We volgen Kasper al lang", zegt CEO Patrick Lefevere. "Niet alleen zijn resultaten en talent vielen ons op, maar ook zijn mentaliteit en professionele ingesteldheid. Met deze overgang tonen we opnieuw hoeveel belang we hechten aan investeren in jonge renners. Kasper is onze twaalfde neoprof sinds 2016. Tien van van hen rijden nog altijd voor ons."

We are delighted to announce the transfer of U23 European ITT Champion and Tour de l'Avenir stage winner @Kasper_Asgreen, who'll make his debut for the team at Scheldeprijs: https://t.co/xk4DFaUG2B

Photo: Sigfrid Eggers pic.twitter.com/Fn1CBtzwsn Quick-Step Cycling(@ quickstepteam) link

Luitenant Sep Vanmarcke geeft verstek voor Dwars door Vlaanderen

Matti Breschel verschijnt niet aan de start van de 73e Dwars door Vlaanderen. De Deen, die de koers in 2010 won, is nog aan het uitzieken en wil woensdag liever trainen in opbouw naar de Ronde van Vlaanderen van komende zondag. Bij EF Education First-Drapac neemt de Amerikaan Taylor Phinney de plaats van Breschel in.

"Natuurlijk wil Matti Breschel graag rijden in Dwars door Vlaanderen. Maar hij was de afgelopen dagen ziek en hierdoor nog niet helemaal topfit", stelt sportdirecteur Ken Vanmarcke. "Matti gaat woensdag wat trainen en zal dan donderdag mee met de ploeg het parcours van de Ronde van Vlaanderen gaan verkennen."

Ook Daniel McLay start woensdag niet in Roeselare. De Brit wordt vervangen door de Nieuw-Zeelander Tom Scully.