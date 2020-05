KOERS KORT. Zesdaagse Rotterdam met jaar verplaatst Redactie

26 mei 2020

Zesdaagse Rotterdam met jaar verplaatst

De zesdaagse van Rotterdam, die gepland stond voor eind november, gaat niet door. Mede door de coronacrisis en het verplaatsen van de Olympische Spelen hebben de organisatoren besloten het evenement door te schuiven naar december 2021. De zesdaagse vond eerder dit jaar voor de vijftiende keer op rij in januari plaats. Daarvoor was al besloten voor een andere periode te kiezen, waardoor er dit jaar twee keer in Ahoy zou worden gefietst.

"Ik heb een ongelooflijk rotgevoel bij deze noodzakelijke beslissing", zegt wedstrijdleider Michael Zijlaard. "Peter Schep en ik waren met de organisatie bezig aan het bouwen van een sportevenement dat baanwielrennen nog meer in de etalage zet. De stap naar een finale op zondag dit najaar, ook vlak na een Olympisch Spelen, paste volledig in onze ambitie om het zesdaagse-wielrennen bij een nog grotere groep wielerfans onder de aandacht te brengen.”