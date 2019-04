KOERS KORT. Zelfs vlag houdt Jakobsen niet van winst in Turkije - Van Avermaet: “Amstel is Ardennenklassieker die me het beste ligt” De wielerredactie

Zelfs Turkse vlag kan Jakobsen niet van winst in Ronde van Turkije houden

Fabio Jakobsen heeft de derde rit in de Ronde van Turkije gewonnen. De Nederlander van Deceuninck-Quick.Step was in een massasprint sneller dan Sam Bennett, die de eerste twee ritten won, en Mark Cavendish, die voor het eerst sinds juni vorig jaar top drie sprintte. Een Turks vlagje zorgde bijna voor een domper, maar Jakobsen kon toch rechtblijven.

Net zoals tijdens de openingsrit maakte Lindsay De Vylder deel uit van de vlucht van de dag. Zes renners sprongen kort na de start weg. Hun maximale voorsprong bedroeg drie minuten. In een 120 kilometer lange rit van Çanakkale naar Edremit lag het zwaartepunt van de etappe in het middenrif, met een lange beklimming van derde categorie. Maar de klim lag te ver van de streep waardoor de sprinters niet in de problemen kwamen. Op goed tien kilometer van de streep werden De Vylder en drie medevluchters als laatste overlevers gegrepen door het peloton.

In een hectische sprint, met wat ellebogenwerk, vond Richeze met Jakobsen plots een gaatje doorheen het peloton. Rekening houdend met de tegenwind wachtte Jakobsen lang genoeg om aan te zetten en sprintte zo naar de zege, ondanks een Turkse vlag die in zijn fiets terecht kwam. De Nederlander heeft na een rit in de Ronde van Algarve en zijn tweede opeenvolgende overwinning in de Scheldeprijs nu ook een rit vast in de Ronde van Turkije. Ploegmaat Richeze loodste hem helemaal naar voren in de laatste 400 meter: “Zonder mijn ploegmaats was het onmogelijk om naar de zege te snellen”, gaf de Nederlandse spurtbom toe. “Eerst brachten ze me goed in de finale, daarna leverde Richeze een ongelooflijke job. Hij vond nog een gaatje en bracht me vooraan op zo’n kleine 200 meter, daarna was het aan mij. Zelfs dat vlagje kon me niet stoppen”, lachte Jakobsen zijn tanden bloot. Voor Deceuninck-Quick.Step is het al de 24ste zege van het seizoen.

Sam Bennett en Mark Cavendish, die zijn eerste top vijf plaats van het jaar behaalde, vervolledigden het podium. Caleb Ewan werd vierde, Christophe Noppe was met een knappe vijfde plaats de beste Belg. Morgen ligt er mogelijk een kans voor Remco Evenepoel. Na 194,3 km tussen Balikesir en Bursa moet in de finale dan een stevige kuitenbijter (2,7 km aan 4,25%) worden bedwongen. De laatste vijfhonderd meter zijn wel vlak.

Greg Van Avermaet wil teleurstelling na Parijs-Roubaix doorspoelen

Greg Van Avermaet besluit zijn klassiek voorjaar in de Amstel Gold Race (WorldTour). De kopman van CCC toonde tot dusver veel regelmaat in de kasseiklassiekers, maar een uitschieter was er niet.

“Ik was dan ook erg teleurgesteld na Parijs-Roubaix (waar hij als twaalfde finishte, red.)”, begon Van Avermaet zijn voorbeschouwing. “Ik had de benen om een beter resultaat te halen. In de Amstel Gold Race krijg ik een laatste kans om mijn voorjaar kleur te geven. Ik mis een absoluut topresultaat, maar toonde wel veel regelmaat. De vorm is goed. In vergelijking met de vorige wedstrijden is de Amstel Gold Race iets helemaal anders. Het is de Ardennenklassieker die me het best ligt. Met renners als Patrick Bevin, Alessandro De Marchi en Serge Pauwels aan mijn zijde hebben we voldoende opties in het team. Er zal - in tegenstelling tot in de kasseiklassiekers - ook geen druk liggen op onze ploeg om de wedstrijd te controleren. We zien wel hoe het loopt en hopelijk eindig ik met een goed resultaat.”

Van Avermaet start voor de negende keer in de Gold Race. Zijn beste resultaat was een vijfde plaats in 2015.

Selectie CCC

Patrick Bevin (NZe), Alessandro De Marchi (Ita), Jonas Koch (Dui), Serge Pauwels (BEL), Michael Schär (Zwi), Greg Van Avermaet (BEL), Lukasz Wi¿niowski (Pol)

Valverde en Sagan kennen ploegmakkers voor Amstel Gold Race

Movistar en BORA-hansgrohe hebben hun team bekendgemaakt voor de Amstel Gold Race van komende zondag. Kopmannen Alejandro Valverde en Peter Sagan kunnen rekenen op een sterke ploeg, die hen moet helpen aan een eerste zege in Nederlands Limburg.

De bijna 39-jarige Valverde krijgt landgenoten Carlos Barbero, Jaime Castrillo, Imanol Erviti en Carlos Verona mee en verder de Costa Ricaan Andrey Amador en de Colombiaan Carlos Betancur, vorig weekend nog winnaar in de Klasika Primavera. De wereldkampioen staat nog niet op de erelijst van de Amstel Gold Race. In zijn elf voorgaande deelnames werd hij twee maal tweede (2013 en 2015) en één keer derde (2008).

Ook Peter Sagan won nog nooit in de Amstel. Hij staat voor zijn vijfde deelname. Een derde plaats in 2012 is vooralsnog zijn beste uitslag. De Slovaak start met de Italianen Cesare Benedetti en Daniel Oss, de Oostenrijker Patrick Konrad, de Australiër Jay McCarthy en de Duitsers Marcus Burghardt en Maximilian Schachmann aan zijn zijde. Vooral die laatste, Schachmann, is aan een indrukwekkend voorjaar bezig. Hij kwam in het tussenseizoen over van Quick-Step en won dit seizoen al de GP Industria & Artigianato, een etappe in de Ronde van Catalonië en drie ritten in de Ronde van het Baskenland.

Naesen ‘vreest’ volgende race met Van der Poel

De Belgische wielrenner Oliver Naesen heeft na gisterenmiddag weer een beetje minder zin om aanstaande zondag de Amstel Gold Race te rijden: Naesen zag op tv Mathieu van der Poel op imponerende wijze de Brabantse Pijl winnen en weet dat hij de 24-jarige Nederlander na Gent-Wevelgem, Dwars Door Vlaanderen en de Ronde van Vlaanderen opnieuw gaat tegenkomen. In die drie koersen eindigde Van der Poel respectievelijk als vierde, eerste en vierde. Naesen werd derde, negentiende en zevende.

That moment you realise you're racing Mvdp this weekend #BP19 pic.twitter.com/o1bsUpt0D5 Oliver naesen(@ OliverNaesen) link

Van Avermaet laat plan-La Doyenne schieten

Greg Van Avermaet (CCC) zal zijn klassieke voorjaar niet extra rekken tot Luik-Bastenaken-Luik. Met de gewijzigde finale (vijftien kilometer in dalende lijn na de Roche aux Faucons) en de nieuwe (vlakke) aankomstplaats in hartje Luik speelde La Doyenne even in zijn hoofd, maar de intentie om op zondag 28 april van start te gaan werd finaal afgeblazen. Van Avermaet rijdt zondag nog wel de Amstel Gold Race.

Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) past dan weer voor de Nederlandse klassieker. Hij trekt een streep onder zijn klassieke lente. (JDK)

Fiets Campenaerts meteen geüpdatet

Zijn recordfiets was al gepersonaliseerd, maar nu hoeft niemand ooit nog te twijfelen: Campenaerts heeft in Mexico 55,089 kilometer gereden in 60 minuten. De cijfers staan voor altijd op de bovenbuis van ‘The Campenator’. Meteen na de recordrace bracht Toon Wils, ingenieur bij Ridley en de ontwerper van de fiets, de juiste afstand aan. Wils: “In goudkleur, want dit is toch wel heel speciaal.” (BA)

Verbrugghe verkent WK-parcours met Naesen

Bondscoach Rik Verbrugghe trekt aansluitend op de Ronde van Yorkshire (2-5 mei) twee dagen uit voor een extra verkenning van het WK-parcours in Yorkshire. “Op maandag 6 en dinsdag 7 mei gaan we eens een kijkje nemen”, zegt Verbrugghe. “Daar is al zeker Oliver Naesen bij en een vrouwelijke vertegenwoordigster. Graag had ik er ook onze nieuwe werelduurrecordhouder Victor Campenaerts bij gehad voor een verkenning van het tijdrittraject, maar het past onmogelijk in zijn drukke programma.”

Campenaerts, die morgen uit Mexico terugkomt, last na zijn exploot een rustpauze van een week in en rijdt vervolgens de Ronde van Romandië (30 april-5 mei) en de Giro (11 mei-2 juni). “Greg Van Avermaet rijdt de Ronde van Yorkshire. Het staat hem vrij om na afloop bij ons aan te sluiten.” De kans dat dat gebeurt, lijkt klein aangezien Van Avermaet op 3 mei in de tweede rit van de Britse rittenkoers al een indruk krijgt van het lokale WK-circuit in Harrogate. (JDK)