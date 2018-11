KOERS KORT. Zdenek Stybar rijdt vier crossen deze winter De wielerredactie

29 november 2018

12u58 0

Drievoudig wereldkampioen veldrijden Zdenek Stybar duikt deze winter opnieuw het veld in. De 32-jarige Tsjech heeft vier crossen op zijn programma gezet. Op 26 december staat Stybar aan de start van de Wereldbekermanche in Zolder. De Superprestigeveldrit in Diegem (30/12) mag hem eveneens verwelkomen. Ook de DVV-manches in Loenhout (28/12) en Baal (1/1) staan op zijn programma. Stybar zal de crossen rijden ter voorbereiding van zijn wegseizoen, vooraleer hij in januari met zijn ploegmaats van Quick.Step-Floors op stage gaat in het Spaanse Calpe. "Ik kijk heel erg uit naar mijn terugkeer in het veldrijden, een prachtige discipline", stelt Stybar, die in 2010, 2011 en 2014 de wereldtitel veroverde. "Er zal hard gecrost worden. Hopelijk zal ik goed in vorm zijn en er plezier aan kunnen beleven. Het is ook een fantastische kans om in contact te komen met mijn Tsjechische ploegmaats en enkele jongeren te helpen.”