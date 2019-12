KOERS KORT. Yorben Lauryssen wint bij junioren in Ronse Redactie

14 december 2019

13u31 0

Yorben Lauryssen heeft de juniorencross in Ronse op zijn naam gebracht. De renner van Callant-Doltcini haalde het voor zijn ploegmaat Jetze Van Campenhout en Emiel Verstrynge. Eerder dit jaar won Lauryssen ook al de Superprestige in Boom. Bij de meisjes junioren was de Nederlandse Puck Pieterse aan het feest. De Europese kampioene haalde het voor landgenotes Isa Nomden en Ilse Pluimers.

Ryan Kamp was de beste bij de beloften. De Nederlander haalde het voor onze landgenoten Gerben Kuypers en Joran Weysure. Yentl Bekaert blijft leider in het klassement van de DVV Verzekeringen Trofee.