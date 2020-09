KOERS KORT. Wynants wordt ploegleider bij Jumbo-Visma - Chrono des Nations gaat dit jaar niet door Belga

01 september 2020

Chrono des Nations vindt dit jaar niet plaats

De Chrono des Nations vindt dit jaar niet plaats. De organisatie van de jaarlijkse tijdrit in Frankrijk heeft laten weten dat de editie van 2020, voorzien midden oktober, in het water valt wegens de coronapandemie.

“We hebben de hele zomer gewerkt aan de organisatie van het ‘Feest van de Tijd’, in het bijzonder de tijdrit op zondag. Helaas is de situatie in Frankrijk niet verbeterd”, meldt de organisatie. “In deze onzekere omstandigheden hebben we besloten om alle evenementen van deze 39e editie te annuleren.”

De Nederlander Jos van Emden schreef de Chrono des Nations vorig jaar op zijn naam door de Italiaan Filippo Ganna en Sloveen Primoz Roglic te kloppen. Langs Belgische zijde staan Bert Roesems (2004) en Ann-Sophie Duyck (2016) op de erelijst.

Wynants wordt ploegleider bij Jumbo-Visma

De 38-jarige Maarten Wynants trekt na Parijs-Roubaix van 2021 een streep onder zijn actieve loopbaan als renner. Daarna gaat de Limburger aan de slag als ploegleider bij zijn huidig team Jumbo-Visma. Wynants verlengde zijn contract dus nog voor een half seizoen.

“Parijs-Roubaix wordt mijn laatste koers. Dat kon in principe door de nieuwe kalender ook dit jaar al in oktober, maar ik wil afscheid nemen na een normaal, volledig voorjaar. Na Parijs-Roubaix stap ik in de auto als ploegleider. Het is de bedoeling dat ik het vak leer bij de opleidingsploeg en daarna doorgroei. Ik zal ook wel wat kleinere profkoersen doen, maar de Tour de France zit er niet meteen in. Op dit moment breng ik mijn jarenlange ervaring over middels mijn rol als wegkapitein. Ook als ik gestopt ben, wil ik die ervaring doorgeven aan renners”, meldt Maarten Wynants.

Maarten Wynants behaalde in zijn carrière enkele mooie ereplaatsen. Zo werd hij tweede in de Omloop van het Houtland in Lichtervelde in 2017. In datzelfde jaar griste hij de laatste podiumplaats mee in de Omloop Mandel-Leie-Schelde in Meulebeke. In 2013 finishte hij net achter winnaar Leigh Howard in de Troféo Alcudia in Spanje. Het jaar voordien legde Wynants beslag op de derde plaats in het eindklassement van de Eurométrople Tour die gewonnen werd door Jürgen Roelandts

Kooij wint opener Coppi e Bartali

De Nederlander Olav Kooij (Team Jumbo-Visma) heeft het eerste deel van de openingsetappe gewonnen van de Settimana Coppi e Bartali, een Italiaanse rittenkoers van het niveau 2.1. De 18-jarige belofte was in de massasprint sneller dan de Brit Ethan Hayter (Ineos Grenadiers) en de Duitser Phil Bauhaus (Bahrain-McLaren). Gianni Vermeersch (Alpecin-Fenix) sprintte naar de vierde plaats.

Kooij reed vorig jaar nog bij de juniores, en maakte begin 2020 de overstap naar de beloften binnen de opleidingsploeg van Team Jumbo-Visma. Door een reglement van de UCI mag de sprintspecialist in kleinere profwedstrijden ook met renners van de eerste ploeg aantreden, en dat doet hij in de Settimana Coppi e Bartali. Het leverde Kooij dus meteen winst op voor de neus van profrenners uit de WorldTour. Begin dit jaar won hij op een lager niveau ook al drie eendagskoersen in de Balkan.

De openingsetappe van 97 kilometer met start en aankomst in Gatteo was een rit zonder veel animo waarin de Belgische Zwitser Johan Jacobs voor een soloaanval koos. Vijftien kilometer voor de finish werd hij gegrepen en startte de sprintvoorbereiding. Dinsdagnamiddag wordt deel twee van de openingsdag afgewerkt, een ploegentijdrit van 13,3 kilometer. Kooij start die uiteraard als leider.

Leezer haakt af

Tom Leezer is bezig aan zijn laatste maanden in het peloton. De 34-jarige Nederlander van Jumbo-Visma stopt aan het einde van dit seizoen, na dertien jaar als prof.

Leezer rijdt al zijn hele carrière in dienst van de Nederlandse ploeg: eerst Rabobank, later Belkin, LottoNL-Jumbo en nu Jumbo-Visma. “De afgelopen zestien jaar is mijn leven gedomineerd door wielrennen”, zegt Leezer, die begon bij de opleidingsploeg van Rabobank. “Het voelt gek om te gaan stoppen. Ik heb dit jaar wat fysieke klachten gehad, onder meer aan mijn rug. Die problemen zorgen ervoor dat ik mijn sport niet zo kan beoefenen zoals ik zou willen. Ik houd nog steeds van koersen, maar het is niet fijn om topsport te bedrijven met deze pijn.”

De Nederlander geldt als een gewaardeerde knecht bij Jumbo-Visma. Hij boekte zelf een overwinning, in de Ronde van Langkawi in 2013. Leezer reed acht keer een grote ronde, waarvan vier keer de Tour de France. “Mijn eerste Tour, de winst op de Champs-Élysées met Dylan Groenewegen, of de podiumplaats van Primoz Roglic in de Giro. Dat zijn momenten die ik de rest van mijn leven blijf herinneren.”

Drie WorldTour-teams in Gooikse Pijl

Israel Start-Up Nation zal op zondag 20 september niet aantreden in de 17e editie van de Gooikse Pijl. De organisatoren wisten met Deceuninck-Quick Step, Lotto Soudal en Jumbo-Visma wel drie WorldTour-teams te strikken. Er komen in totaal 21 ploegen aan de start. Het VIP-arrangement wordt wel teruggeschroefd, het parcours blijft in vergelijking met vorig jaar hetzelfde.

“Israel Start-Up Nation heeft afgehaakt, ik kreeg hiervan de spijtige bevestiging. De reden is dat het logistiek niet mogelijk is hun materiaal allemaal tijdig in Gooik te krijgen en dat hun renners een te druk programma moeten afwerken. Dat is jammer, maar we hebben met Deceuninck-Quick Step, Lotto Soudal en Jumbo-Visma toch mooi drie WorldTour-teams aan de start”, meldt organisator Danny Schets.

Het parcours van de Gooikse Pijl blijft behouden. “Net als vorig jaar ligt de eindmeet getrokken in de Strijlandstraat. Van daaruit doen we Leerbeek, Oetingen, Vollezele, Denderwindeke en Gooik aan om zo weer naar de Strijlandstraat te draaien. Een tochtje van 22,3 kilometer dat we 9 keer herhalen. Wij rijden over brede wegen wat de veiligheid van de renners te goede komt”, vervolgt Danny Schets.

Er zou geen Gooikse Pijl komen zonder VIP-arrangement. Dat werd nochtans teruggeschroefd. “Zonder onze sponsors kunnen wij nu eenmaal niet organiseren. Wij moeten die mensen iets teruggeven en doen dat in de vorm van een VIP-arrangement. We gingen normaal werken met twee zalen en twee shifts zodat we de maximale capaciteit nooit zouden overschrijden. Daar zijn wij nu op teruggekomen. Wij zullen met slechts één zaal werken waar we onze VIP’s in onder brengen. Een beperktere formule dus. Het is niet gemakkelijk om dat te doen maar we kunnen nu eenmaal niet anders. En het is elke dag hopen dat het coronavirus niet harder om zich toe slaat”, besluit organisator Danny Schets.

De deelnemende ploegen:

WorldTeams: Deceuninick-Quick Step, Lotto Soudal en Jumbo-Visma

ProTeams: Sport Vlaanderen-Baloise, Alpecin-Fenix, Circus-Wanty Gobert, Riwal-Securitas, Bingoal-Wallonie Bruxelles, Nippo Delko Provence

Continentale ploegen: Team Coop, SEG, Tarteletto-Isorex, Metec, Swiss Racing Academy, EvoPro, Beat, Canyon-DHB, Volkerwessels, Lotto-Kern Haus, Bike Aid, Swift Carbon, X-Speed United