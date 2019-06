Koers Kort. Wout van Aert rijdt La Cannibale met oog op de Tour, ook vrouwlief Sarah bedwingt de Mont Ventoux Redactie

22 juni 2019

11u47

Bron: Eigen berichtgeving

Wout van Aert traint op de flanken van de Mont Ventoux met het oog op de Tour. De renner van Jumbo-Visma stond vandaag vrouwlief Sarah De Bie bij. Zij is dit jaar het gezicht de vrouwenkoers van ‘Mon Ventoux’, waarbij fietsliefhebbers de mythische col proberen oprijden. Het evenement is aan zijn vijftiende editie toe.

Van Aert gaf deze morgen het startschot en rijdt mee in La Cannibale, een tocht van 173 kilometer met zes cols waaronder twee keer de Ventoux. Die heeft Van Aert er al opzitten, hij beklom de Reus van de Provence eerst vanuit Bédoin en daarna vanuit Sault. In totaal moeten er in La Cannibale meer dan 4500 hoogtemeters overwonnen worden. Op 6 juli gaat de Tour de France van start. Van Aert neemt voor het eerst in zijn carrière deel aan ‘La Grande Boucle’.