KOERS KORT. Woods wint Milaan-Turijn, Benoot vierde - Moreno De Pauw stopt met koersen

09 oktober 2019

Woods wint Milaan-Turijn, Benoot vierde

Michael Woods heeft de 100ste editie van Milaan-Turijn gewonnen. De 32-jarige Canadees toonde zich de sterkste na een lange sprint bergop. Alejandro Valverde moest vrede nemen met de tweede plek, Tiesj Benoot finishte als vierde.

Moreno De Pauw zet punt achter carrière

Moreno De Pauw (28) stopt met koersen. Dat maakte de baanwielrenner zelf bekend via Instagram. “Beste fans, ik heb besloten om na deze winter een punt te zetten achter mijn carrière als wielrenner”, opent De Pauw. “De laatste weken/maanden heb ik gevoeld dat ik klaar ben voor nieuwe doelen in mijn leven en om meer tijd met mijn dochter en familie te kunnen spenderen. Ik kijk met veel trots en fierheid terug op mijn prestaties. Ik heb van mijn hobby mijn beroep kunnen maken en heb dankzij de fiets enorm veel mooie momenten mogen beleven. Ik wil bij deze mijn ploeg Sport Vlaanderen-Baloise en Belgian Cycling bedanken voor alle kansen die zij me de afgelopen jaren gegeven hebben. En uiteraard al mijn fans die me door dik en dun vooruit geschreeuwd en gesteund hebben! Ik ben nog enorm gemotiveerd om mijn carrière in schoonheid af te sluiten en om er deze winter nog eens een knal op te geven! Afspraak alvast op dinsdag 12 november bij de start van de Lotto-Zesdaagse Vlaanderen-Gent in ‘t Kuipke!”

De Pauw won de Zesdaagse van Gent in 2017 aan de zijde van Kenny De Ketele. Samen schreven ze nog zes andere zesdaagses op hun naam, waaronder die van Kopenhagen begin februari. Met De Ketele won De Pauw in de ploegkoers één keer WK-brons (in 2017) en één keer EK-brons (in 2016).

Ilan Van Wilder tekent contract bij Team Sunweb

Ilan Van Wilder rijdt vanaf komend seizoen voor het Duitse Team Sunweb. De 19-jarige Belg ondertekende een contract tot eind 2022, zo bevestigt de WorldTourformatie vandaag. Hij verlaat de U23 van Lotto Soudal.

Ilan Van Wilder werkte dit jaar zijn eerste seizoen bij de beloften af en verraste al meteen met een derde plaats op het eindpodium van de Ronde van de Toekomst. Daarnaast reed hij een goede Ronde van de Isard (zevende in het eindklassement) en won hij een rit in de hooggekwalificeerde Vredeskoers en eindigde er als vierde in de stand. Dit voorjaar haalde hij top 15 in de Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik voor beloften. Op het WK in Yorkshire bleef Van Wilder wel in de schaduw met een 37e plaats in de tijdrit en een 19e in de wegrit.

“We volgen zijn progressie sinds begin 2018 en hij blijft indruk maken als een van de grootste talenten van zijn generatie”, zegt Sunwebcoach Marc Reef. “Dit jaar heeft hij weer een stap gezet en klassementsresultaten geboekt in de Ronde van de Toekomst, de Vredeskoers en de Ronde van de Isard. De komende drie jaar blijven we stap voor stap aan zijn vooruitgang werken. We zullen verschillende types wedstrijden met hem afwerken, maar de klemtoon ligt op het ontwikkelen van zijn klimmers- en tijdrijderscapaciteiten.”

“Ik wil zoveel mogelijk leren en mijn potentieel ontwikkelen. Dit is voor mij een uitstekende plaats om dat te doen”, zegt Van Wilder. “Rittenwedstrijden liggen mij goed en ik kijk ernaar uit hierin meer ervaring op te doen bij Sunweb. Ik hou van de langetermijnvisie die het team voor mij in gedachten heeft, en het feit dat ik geen stappen zal overslaan.”

Bakelants en Van Moer starten niet

Jan Bakelants staat vandaag niet aan de start van Milaan-Turijn. De 33-jarige Oost-Vlaming wordt in de selectie van Team Sunweb vervangen door de Australiër Jai Hindley. Een reden voor het late forfait geeft de Duitse ploeg niet. Milaan-Turijn wordt voor de 100ste keer georganiseerd. De renners leggen 179 km af tussen Magenta en Turijn.