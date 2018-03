Koers kort: "WK Wielrennen in 2020 in Noord-Nederland" - UCI-baas verwacht niet dat zaak-Froome vóór Giro is afgerond XC en GVS

20 maart 2018

11u03

Bron: Belga, AD, La Gazzetta Dello Sport 2 Wielrennen 't Ziet ernaar uit dat het WK Wielrennen van 2020 zal doorgaan in Noord-Nederland. De provincies Drenthe en Groningen staan op het punt het evenement binnen te halen.

De Stichting Cycling Championships Northern Netherlands mikte eigenlijk op de organisatie van het WK 2023, maar de UCI hoopt dat het al drie jaar eerder mogelijk is, omdat de beoogde organisatie in Italië (Vicenza en Venetië) afhaakte. Dat bevestigde oud-topschaatsster Renate Groenewold, kopvrouw van de stichting, naar aanleiding van een bericht in het Dagblad van het Noorden."We hadden alle tijd voor onze onderzoeken, omdat we met 2023 bezig waren. Tot het verzoek van de UCI kwam", zegt Groenewold. "Alles is in een stroomversnelling geraakt. We onderzoeken nu of er politiek draagvlak is en het financieel haalbaar is."

Volgens Groenewold is er ruim 15 miljoen euro nodig om de mondiale wielerkampioenschappen te kunnen organiseren in de provincies Groningen en Drenthe. "We gaan de komende maanden alles op alles zetten om te onderzoeken of het haalbaar is."

De UCI wil in de tweede helft van dit jaar weten of de noordelijke provincies de organisatie op zich kunnen nemen. Zelf heeft de 41-jarige Groningse een positief gevoel. "Ik zie dit als een enorme kans en voel me ook gevleid dat we door de UCI zijn gevraagd. Dat is een teken dat we hier in Nederland op fietsgebied voorlopen op de rest van de wereld. Ik heb vier jaar geleden 'ja' gezegd tegen dit project omdat ik erin geloof. Je hebt grote sportevenementen nodig om de bevolking in beweging te krijgen en zo'n WK kan enorm veel teweeg brengen in het Noorden."

In 2021 hoopt Vlaanderen het WK te kunnen organiseren. Vlaams minister van Sport Philippe Muyters trok 3,5 miljoen euro uit om de kandidatuur samen met de wielerfederaties voor te bereiden.

Baas UCI: "Ik verwacht niet dat zaak-Froome vóór Giro is afgerond"

UCI-voorzitter David Lappartient denkt niet dat de dopingzaak rond Chris Froome voor de Ronde van Italië afgehandeld is. Dat vertelt de Fransman aan het Italiaanse 'La Gazzetta Dello Sport'. De UCI-baas duidt op de complexiteit van het dossier.

"Ik hoop dat ik zo snel mogelijk kan zeggen 'vóór de Giro', maar ik verwacht het niet en ik weet niet zeker of het zelfs mogelijk is. We zijn druk bezig, maar er zitten heel wat technische aspecten in de zaak. Dat is niet eenvoudig en kost tijd. Ik kan begrijpen dat de fans snel resultaat willen, maar in het belang van de geloofwaardigheid van onze sport moet de UCI exacte procedures volgen."

De zaak is nu in handen van de juridische anti-doping-dienst van de UCI. "Daar zitten op dit moment onze advocaten met die van de renner te discussiëren. Beide partijen hebben sterke advocaten en deze zaak is veel ingewikkelder dan een andere." In de tussentijd heeft Froome de Ruta del Sol (tiende) en Tirreno-Adriatico (34ste) achter de kiezen. In mei wil hij in de Giro d’Italia, na de Tour van 2017 en de Vuelta van 2017, de derde grote ronde op rij winnen. Daarna wil de Sky-kopman ook een gooi doen naar een vijfde eindzege in de Ronde van Frankrijk.

Nacer Bouhanni blijft op de sukkel

De Fransman Nacer Bouhanni verlaat de Ronde van Catalonië na amper één etappe. "Hij is nog niet volledig hersteld van zijn bronchitis die hem dwong om op te geven in Parijs-Nice en waardoor hij gisteren ook niet ten volle kon sprinten in de eerste etappe van de Ronde van Catalonië", verklaart Codifis op haar website. "Nacer neemt nu een periode van complete rust voor hij de trainingen zal hervatten en opnieuw competitief aan wedstrijden zal deelnemen."

Vluchter Adam De Vos grijpt de macht in Tour de Langkawi

Adam De Vos heeft een dubbelslag geslagen in de Ronde van Langkawi. De Canadees van Rally Cycling was in de derde etappe de beste uit een vroege vlucht. Dae-Yeon Kim uit Zuid-Korea en thuisrijder Nik Mohamad Azman Zulkifli werden op dertien seconden achterstand tweede en derde. Dankzij de zege prijkt De Vos nu bovenaan het algemene klassement.