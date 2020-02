KOERS KORT. WK baanwielrennen beslist over olympische tickets Belgische vrouwen - Jolien D’hoore mikt op drie disciplines op WK Redactie

Jolien D'hoore mikt op drie disciplines op WK baanwielrennen

Jolien D’hoore heeft een druk programma voor zich op de wereldkampioenschappen baanwielrennen in het Duitse Berlijn (26 februari tot 1 maart). De bronzen medaille van de Olympische Spelen van Rio wordt zowel ingezet op de ploegenachtervolging, de ploegkoers als het omnium.

In de ploegenachtervolging mikken de Belgische vrouwen op de kwalificatie voor de Olympische Spelen van Tokio. Daarvoor is Frankrijk de directe concurrent. “Zij rijden doorgaans iets snellere tijden dan ons en finishten tijdens de laatste wereldbekermanche twee plekken voor ons, maar het verschil is klein”, weet D’hoore. “Het is een WK, we hebben een goeie voorbereiding gehad, en moeten onszelf nu gewoon overtreffen. Opnieuw een Belgisch record rijden, en dan hopen dat Frankrijk iets minder is dan ons.”

In de ploegkoers is D’hoore sinds kort herenigd met Lotte Kopecky, wat op de wereldbekermanche in het Canadese Milton meteen zilver opleverde. “Daar heb ik me echt geamuseerd. Ik vond het jammer dat die wedstrijd zo snel was gedaan. Het was ook een pak beter dan het WK van vorig jaar, waar ik slechte herinneringen aan overhoud. Een verklaring daarvoor hebben we niet gevonden. Voor dit WK is het moeilijk om er een uitslag op te plakken: het niveau is echt gestegen. We liggen met acht landen heel dicht bij elkaar.” D’hoore en Kopecky zijn voormalige wereldkampioenen in de discipline.

Het omnium, het onderdeel waarvan D’hoore ondanks brons in Rio aanvankelijk afscheid nam, heeft ze weer helemaal omarmd. “Ik kon het gewoon niet laten om terug te keren. Ik keek naar de omniums en dacht: ‘shit, hier wil ik weer tussen zitten’. En als je de kans hebt om een medaille te pakken op de Spelen, dan wil je daar volledig voor gaan. Al is er veel veranderd aan het omnium. De toegevoegde temporonde vind ik een speciaal onderdeel, en de concurrentie is op vier jaar helemaal veranderd. Daardoor is het aftasten.”

Nicky Degrendele over WK baanwielrennen: “Druk? Die maakt het net zo leuk”

Er hangt voor Nicky Degrendele eind deze maand bijzonder veel af van het wereldkampioenschap baanwielrennen in het Duitse Berlijn. De voormalige wereldkampioene in de keirin heeft kwalificatie voor de Olympische Spelen van Tokio niet meer volledig in eigen handen, maar vreest de druk niet.

Na een pechvolle periode begon Degrendele moeizaam aan het pisteseizoen, maar met een derde plaats in de wereldbekermanche van het Australische Brisbane en een vierde in die van het Canadese Milton kwam ze in de aanloop naar het WK in Berlijn terug op dreef. Toch heeft ze in de Duitse hoofdstad met het oog op Tokio een grote achterstand goed te maken op de landen voor haar, en heeft ze de kwalificatie zelfs niet meer helemaal in eigen handen.

“Die kwalificatie voor de Spelen wordt sowieso een zware opgave. Maar dat is een wereldkampioenschap op zich ook al”, beseft de 23-jarige West-Vlaamse. “Het enige wat ik kan doen, is blijven doorgaan en zien wat ervan komt op het WK. Ik heb niet in handen wat de rest doet, maar wel mezelf. Ik moet gewoon mijn best mogelijke prestatie neerzetten, en zien wat dat geeft. Gewoon, keihard rijden.”

“Het is een moeilijk traject voor me geweest. Ik heb wat pech gehad. Ik heb vorig jaar een moeilijk seizoen gehad, maar daar wil ik niet op blijven terugkijken. En de puntentelling voor de Spelen is in mijn ogen wat oneerlijk. Het wordt moeilijk, maar ik heb er nog zin en geloof in. Ik voel me goed, ik heb een goeie trainingsperiode gehad, en ik deed vertrouwen op tijdens de wereldbekermanche in Canada, die een mooie bevestiging was van Brisbane.”

Is het in een tactische discipline als de keirin een handicap om met extra druk op de schouders van start te gaan? “Als je niet met die druk om kan, moet je dit gewoon niet doen. Die maakt net de hele situatie zo leuk. Ik zou niets liever willen. Ik ga trouwens redelijk relaxed naar het WK. Ik ben niet de topfavoriet. Anders dan vorig jaar, toen ik onzeker naar het WK trok na twee wereldbekermanches waarin ik niets gepresteerd had.”

Mogelijk volstaat zelfs een wereldtitel voor Degrendele niet voor een olympisch ticket, mochten haar directe concurrenten óók goed presteren. “Dit WK op zich is een doel. Het WK in functie van de Spelen is het grotere doel. Ze zijn allebei belangrijk. Ja, ik zou tevreden zijn, mocht ik wereldkampioene worden en toch naast die kwalificatie pakken. Noem me iemand die niet blij zou zijn met een wereldtitel?”

WK baanwielrennen beslist over olympische tickets Belgische vrouwen

De Belgische vrouwen hebben op de wereldkampioenschappen baanwielrennen in het Duitse Berlijn (van 26 februari tot en met 1 maart) meerdere doelen: de wereldtitels zelf, maar ook een mogelijke selectie voor de Olympische Spelen van Tokio. Daarvoor is Berlijn de laatste kwalificatiekans.

Plaatsing voor de ploegkoers en het omnium bij de mannen én de vrouwen is al zo goed als een certitude voor de Belgische ploeg wat de Spelen van Tokio betreft, kwalificatie voor de ploegenachtervolging bij de mannen is intussen uitgesloten. Liggen nog in de weegschaal: de ploegenachtervolging voor het Belgische vrouwen viertal en de keirin voor Nicky Degrendele.

Voor de ploegenachtervolging staan de Belgische vrouwen er het beste voor. België is momenteel achtste in de ranking, en daarmee geplaatst voor Tokio. Het gevaar komt van Frankrijk, dat volgt op dertig punten achterstand. “De opdracht is simpel: we moeten in Berlijn eindigen voor de Fransen, en dan zijn we geplaatst voor de Spelen”, rekende Koen Beeckman uit, lid van de Belgische delegatie. Annelies Dom, terugkerend uit blessure, is meer dan waarschijnlijk ook inzetbaar voor het Belgische viertal, waarvan Jolien D’hoore en Lotte Kopecky de uithangborden zijn.

Voor Degrendele, voormalig wereldkampioene in de keirin en dus op papier één van de Belgische medaillekansen op de Olympische Spelen, is de uitdaging groter. “België heeft een vrij grote achterstand op kwalificatie. Toch is de kans dat Nicky zich nog plaatst, zeker niet onbestaande”, aldus Beeckman. In realiteit worden de resultaten van de dichtste concurrenten van Degrendele mee bepalend, en kan in het slechtste scenario zelfs een wereldtitel mogelijk niet volstaan voor haar olympische kwalificatie. Degrendele focust zich in Berlijn op de keirin en komt er daarom niet in actie in het sprintonderdeel.

België stuurt twaalfkoppige selectie naar WK baanwielrennen

Bondscoach Peter Pieters heeft twaalf Belgen geselecteerd voor het wereldkampioenschap baanwielrennen in de Duitse hoofdstad Berlijn van 26 februari tot 1 maart. Dat maakte hij bekend tijdens een persbijeenkomst in het Wielercentrum Eddy Merckx in Gent. De selectie bestaat uit zeven vrouwen en vijf mannen.

Vrouwen: Jolien D’hoore, Lotte Kopecky, Annelies Dom, Shari Bossuyt, Gilke Croket, Katrijn De Clercq, Nicky Degrendele

Mannen: Rune Herregodts, Kenny De Ketele, Robbe Ghys, Lindsay De Vylder, Fabio Van den Bossche

We'll be sending 12 riders to the @UCI_Track World Championships🌈 in Berlin 🇩🇪

We'll be sending 12 riders to the @UCI_Track World Championships🌈 in Berlin 🇩🇪

This is the final Track qualifying event for @Tokyo2020

Scheldeprijs krijgt in 2023 ook een editie voor vrouwen

Op 29 februari is er de Omloop, gevolgd door Gent-Wevelgem (29 maart), Dwars door Vlaanderen (1 april), Ronde van Vlaanderen (5 april) en de Brabantse Pijl (15 april). Al deze koersen van Flanders Classics worden op die dagen zowel voor vrouwen als mannen georganiseerd. En daar zal in 2023 nog een koers bijkomen, want dan zal er ook een vrouwenwedstrijd komen onder de noemer van de Scheldeprijs.

“Het vrouwenwielrennen is enorm geëvolueerd de afgelopen jaren”, stak koersdirecteur en oud-renster Patsy Maegerman van wal. “Ikzelf was zo’n twintig jaar geleden nog actief als renster, nu ga ik dit seizoen aan de slag als koersdirecteur tijdens de vrouwenkoersen van Flanders Classics. Ik hoop zo ook opnieuw mijn steentje bij te dragen in de promotie van het vrouwenwielrennen.”

“Ik werd door Griet Langedock, organisator van Gent-Wevelgem, aangetrokken als koersdirecteur van de vrouwenkoers. Dat beviel me en toen ik de vraag kreeg om die functie voor alle koersen van Flanders Classics waar te nemen, heb ik toegehapt.”

“Dat men nu de handen in elkaar slaat met KPMG is fantastisch”, legde Langedock uit. “Deze dag is eigenlijk een mijlpaal in de geschiedenis van het vrouwenwielrennen. Er is nu een firma die de kop opsteekt en enkel maar wil sponsoren in de dameskoersen. Uniek en nooit gezien. Het is de start van iets moois.”

De media-aandacht voor het vrouwenwielrennen is de laatste jaren ook enorm gestegen. “En dit komt onze sport enkel maar ten goede”, besloot Maegerman. “Wij hebben de media nodig om alles verder te promoten. En de organisatoren doen er alles aan om van hun wedstrijden een boeiend geheel te maken.”

Flanders Classics wil met partner KPMG het vrouwenwielrennen nog verder promoten

Dinsdag werd in de gebouwen van KPMG de samenwerking met Flanders Classics toegelicht. KPMG, een internationale netwerk van audit- en adviesverlening, wil samen met Flanders Classics het vrouwenwielrennen promoten. Voorlopig zijn er, met de Omloop, Gent-Wevelgem, Dwars door Vlaanderen, de Ronde van Vlaanderen en de Brabantse Pijl, vijf vrouwenkoersen binnen Flanders Classics. In 2023 zal ook de Scheldeprijs een vrouweneditie krijgen.

“Wij willen met Flanders Classics alvast de eerste stap zetten om het vrouwenwielrennen een bijkomend duwtje in de rug te geven en het geheel verder te professionaliseren”, legde Tomas Van Den Spiegel, CEO van Flanders Classics, uit. “We zochten een partner en zijn zo uiteindelijk bij KPMG uitgekomen.”

“Wij zijn snel mee op de wagen gesprongen”, reageerde Stefanie Pauwels van KPMG. “Met Flanders Classics hadden we enkele raakvlakken. Een eerste was dat wij sport ook hoog in ons vaandel dragen. Daarnaast ligt in dit project de focus op vrouwen en we zijn blij dat we ons steentje kunnen bijdragen voor de verdere promotie van de dameskoersen.”

“We willen het vrouwenwielrennen met deze samenwerking ook meer visibiliteit geven”, ging Van Den Spiegel verder. “Nu komen onze Ronde van Vlaanderen en Gent-Wevelgem rechtstreeks op televisie. Graag hadden wij dat ook voor onze andere wedstrijden gezien. Die worden nu wel gestreamd. Het kan ook niet dat in de huidige tijd sommige damesteams zich moeten omkleden bij particulieren, terwijl de mannen over riante bussen beschikken. We voorzien zo in aparte kleedruimten. Graag trekken we ook het prijzengeld op maar het belangrijkste, en dat vinden de rensters zelf ook, is de promotie van hun sport. De rest komt dan wel vanzelf. Dat doen we al door de vrouwen zoveel mogelijk over dezelfde parcoursen als de mannen te sturen. Zo krijgen de vrouwen ook al veel aandacht van de wielerfans.”

Volgt Fuglsang zichzelf op in de Ruta del Sol?

Het peloton koerst deze week niet alleen in de Portugese Ronde van de Algarve, maar vanaf woensdag ook in Spanje. Jakob Fuglsang (Astana) pakte de eindzege vorig jaar en gaat ook nu op zoek naar eindwinst in de Ruta del Sol (2.Pro). Vijfvoudig eindwinnaar en recordhouder Alejandro Valverde is er weliswaar niet bij, de Deen mag tegenstand verwachten van Marc Soler en Enric Mas (Movistar), Mikel Landa (Bahrain-McLaren) en nog een rist outsiders.

Tim Wellens kroonde zich tot eindwinnaar in 2018, droeg ook vorig jaar na zijn ritzege in de openingsrit en in de tijdrit drie dagen de leiderstrui, maar moest uiteindelijk in de bergrit naar Granada het onderspit delven. Hij verloor toen ruim drie minuten en de leidersplaats. Finaal zou hij als negende finishen in het eindklassement. Wellens kiest dit jaar niet voor de Ruta del Sol, maar voor de Ronde van de Algarve. Belgen om naar uit te kijken zijn Dylan Teuns, al goed op dreef in de Ronde van Valencia, Harm Vanhoucke, Sander Armée, Oliver Naesen, Loïc Vliegen en Jan Bakelants.

De kans lijkt klein dat één van hen meedoet voor de eindzege, al is Dylan Teuns, vijfde in Valencia dan wel de uitzondering tussen die Belgen. Vraag is of hij zijn eigen kans mag gaan of dat hij ploegmaat Mikel Landa moet helpen in deze rittenkoers waar toch vooral veel hoogtemeters worden bedwongen en weinig kansen voor sprinters, wellicht slechts één, zijn en een slottijdrit zijn laatste zeg kan hebben.

Jakob Fuglsang is titelverdediger. De Deen kwam enkele weken terug in een mediastorm terecht toen een geheim rapport werd gelekt waarin hij gelinkt werd aan de Italiaanse dopingdokter Ferrari. Uiteindelijk liep het verhaal met een sisser af en werd geen onderzoek ingesteld naar hem en zijn ploegmaat Alexey Lutsenko. Toch zal hij in Spanje ongetwijfeld vragen krijgen over dit onderwerp en spookt het mogelijk door zijn hoofd tijdens de koers. Of wie weet geeft het hem net dat extra tikkeltje vuur tijdens de koers. Vorig jaar toonde hij zich oppermachtig met zijn team, ploegmaat Ion Izagirre finishte als tweede, Pello Bilbao werd ook nog eens vierde, al rijdt die laatste nu wel voor Bahrain-McLaren.

Tegenstand mag hij verwachten van het duo Marc Soler en Enric Mas van Movistar. Alejandro Valvarde, nochtans vijf keer eindwinnaar, is immers niet van de partij en start in de UAE Tour. Hulp mogen zij verwachten van onze landgenoot Jurgen Roelandts. Mitchelton-Scott had vorig jaar met Simon Yates een stevige tegenstander voor Fugslang, maar ook de Brit is er nu niet bij en dus rekent de Australische formatie op Jack Haig, die tweede werd na Tadej Pogacar in de Ronde van Valencia. Verder vaardigt Bahrain-McLaren een sterk blok af met Bilbao, Landa en Teuns. AG2R heeft Oliver Naesen in de rangen, recht blijven is de boodschap deze keer voor onze landgenoot na twee tuimelpertes in Valencia, maar zal Pierre Latour uitspelen voor het klassement. En wie weet kunnen Brandon McNulty, David de la Cruz en Aleksander Vlasov verrassen.

Heel wat smaakmakers kleuren affiche in Ronde van de Algarve

De 46e Ronde van de Algarve kan uitpakken met een sterk deelnemersveld. Eindwinnaar van vorig jaar Tadej Pogacar is er weliswaar niet bij, met tweevoudig winnaar Geraint Thomas, Remco Evenepoel, Miguel Angel Lopez, Greg Van Avermaet, Philippe Gilbert, Mathieu van der Poel en Elia Viviani staan er genoeg andere sterren aan de start.

De Ronde van de Algarve had de voorbije jaren concurrentie van de Ronde van Oman, de Ruta del Sol en de UAE Tour, maar dit seizoen werd de Ronde van Oman van datum verplaatst, en later ook afgeblazen wegens het overlijden van de sultan, waardoor heel wat klassieke renners nu wel afreizen naar Portugal om zich klaar te stomen op het openingsweekend.

Tadej Pogacar pakte vorig jaar zijn eerste grote zege in Portugal, maar kiest nu voor de UAE Tour. De strijd om het eindklassement zal wellicht gevoerd worden tussen Geraint Thomas, eindwinnaar in 2015 en 2016, en diens ploegmaat Michal Kwiatkowski (winnaar in 2014). Verder mag verwacht worden dat Remco Evenepoel zich in de strijd zal gooien, temeer er een slottijdrit staat gepland die hem goed moet liggen, net zoals Miguel Angel Lopez, al zal de Colombiaanse klimmer dan wel veel tijd moeten nemen in de bergetappe(s).

Uitkijken wordt het ook naar Vincenzo Nibali, Luis Leon Sanchez, Maximilian Schachmann, en wie weet kan Tim Wellens ook verrassen in zijn eerste koers van het seizoen.

Sprinters krijgen twee dagen hun kans. Fabio Jakobsen meet zich met zijn oude ploegmaat Elia Viviani, Cees Bol, Edward Theuns, Alexander Kristoff, Tom Van Asbroeck en Danny van Poppel. Voorts zijn er twee bergritten en kan Remco Evenepoel eens zien wat hij waard is in de afsluitende tijdrit van 20,3 km tegen Rohan Dennis, Stefan Küng, Lennard Kämna en Yves Lampaert om een paar namen te noemen.

Finaal is het uitkijken naar het heroptreden van Mathieu van der Poel na het WK veldrijden in Dübendorf en onze landgenoten, Evenepoel werd al genoemd, maar ook nog Greg Van Avermaet, Tim Wellens, Philippe Gilbert, Xandro Meurisse, afgelopen weekend nog rit- en eindwinnaar van de Ronde van Murcia, Yves Lampaert, Jasper Stuyven als grote namen en wie weet kan neoprof Ilan Van Wilder zich al eens tonen.