Koers kort: "Winnaar Ronde van San Juan betrapt op doping" - Oliver Naesen wint criterium in Herzele - Eindzege voor Evenepoel in Vredeskoers

06 mei 2018

12u53

Bron: Belga 2

Slotrit en eindzege voor Evenepoel in Vredeskoers

Remco Evenepoel heeft ook de slotrit in de Vredeskoers voor junioren op zijn naam geschreven. Evenepoel is uiteraard eindwinnaar, maar is ook primus in het punten-, berg- en tussenspurtklassement. Hij wordt ook de nieuwe nummer één op de UCI-wereldranking bij de junioren.

"Winnaar Ronde van San Juan betrapt op gebruik CERA"

Gonzalo Najar zou tegen de lamp zijn gelopen bij een dopingcontrole. Ciclismo Internacional weet te melden dat de Argentijn tijdens de derde etappe van de Ronde van San Juan positief heeft getest op CERA. Najar pakte de eindzege in de rittenkoers.

Ook een ploeggenoot van Najar bij Sindicato Empleados Públicos of San Juan zou betrapt zijn op het gebruik van verboden middelen. De UCI heeft echter nog niets bevestigd.

Najar won die Ronde van San Juan voor de 41-jarige Óscar Sevilla. De Spanjaard mag nu, ruim vier maanden na de wedstrijd, weer denken aan de eindzege. Bij een schorsing van Najar zal Sevilla eindwinnaar worden. Sevilla brak in 2001 door met winst van het jongerenklassement in de Tour de France en een tweede plaats in het eindklassement van de Vuelta.

Pinto snoept eindwinst af van Duarte, Barbero sprint naar ritzege

De leiderstrui wisselde op de slotdag van de Ronde van Madrid (2.1) nog van schouders. De 32-jarige Portugees Edgar Pinto (Vito - Feirense) kon dankzij een vijfde plaats in een massaspurt de eindzege nog afsnoepen van de Colombiaan Fabio Duarte (Manzana Postobon). Ritwinst ging naar de Spanjaard Carlos Barbero (Movistar).

Een criterium in de straten van de Spaanse hoofdstad Madrid over negentien rondjes, goed voor een totaal van net geen honderd kilometer: de derde en laatste etappe van de Ronde van Madrid had veel weg van die van een grote ronde, zij het dan dat er geen enkele grote naam in het peloton zat.

Er vielen enkele aanvalspogingen van eenzaten te noteren, maar de ploegen van leider Fabio Duarte en de op papier snelste sprinter Carlos Barbero (Movistar) hielden de volledige controle. Een groot deel van de rit denderde een gesloten peloton doorheen Madrid. Zo draaide het uit op een massaspurt. Die won de 27-jarige Barbero met overmacht, voor zijn landgenoot Oscar Pelegri en de Portugees Luis Mendonca.

Doordat zeventien renners in dezelfde tijd als de Colombiaanse leider Duarte aan de rit begonnen, kon de sprint het algemene klassement nog omgooien. En dat gebeurde ook: Duarte plaatste zich dan wel als tiende, maar omdat zijn dichtste uitdager Pinto nog vijf plaatsen beter deed, wipt de ritwinnaar van de eerste etappe over Duarte. De Colombiaan is tweede in de eindstand, de Ecuadoriaan Jonathan Caicedo derde.

#VueltaMadrid18 Vuelta Ciclista a la Comunidad de Madrid 2018 pic.twitter.com/vNVLxoWnq9 Ivan Arranz(@ arranz83) link

Oliver Naesen wint criterium in Herzele

Oliver Naesen (Ag2r-La Mondiale) heeft gisteravond het criterium in Herzele gewonnen. De Belgische kampioen haalde het van Sep Vanmarcke en Sean De Bie. Eerder op de avond had Iljo Keisse de puntenkoers gewonnen voor Jasper De Buyst en Dries De Bondt.

32 deelnemers

1. Oliver Naesen (Ag2r-La Mondiale)

2. Sep Vanmarcke

3. Sean De Bie

4. Tim Merlier; 5. Stijn Devolder; 6. Zico Waeytens; 7. Aaron Gate (NZe); 8. Frederik Backaert; 9. Senne Leysen; 10. Jasper De Buyst; 11. Laurens De Plus; 12. Aidis Kruopis (Lit); 13. Jordi Warlop; 14. Xandro Meurisse; 15. Stan Godrie (Ned); 16. Robby Cobbaert; 17. Jonas Goeman; 18. Jez Mc Cann (GBr); 19. Mathias De Witte; 20. Dieter Bouvry; 21. Christophe Noppe; 22. Roy Jans; 23. Rob Ruijgh (Ned); 24. David Boucher; 25. Stephen Dent (GBr); 26. Floris De Tier; 27. Iljo Keisse; 28. Arjen Livyns; 29. Huub Duijn (Ned); 30. Stijn Steels; 31. Elias Van Breussegem; 32. Dries De Bondt

Puntenkoers

1. Iljo Keisse (Quick-Step Floors)

2. Jasper De Buyst

3. Dries De Bondt

4. Zico Waeytens; 5. Tim Merlier; 6. Sean De Bie; 7. Frederik Backaert; 8. Aaron Gate (NZe); 9. Roy Jans; 10. Stijn Devolder; 11. Mathias De Witte; 12. Xandro Meurisse; 13. Robby Cobbaert; 14. Floris De Tier; 15. Sep Vanmarcke; 16. Oliver Naesen; 17. Stijn Steels; 18. Rob Ruijgh (Ned); 19. Elias Van Breussegem; 20. Jonas Goeman; 21. Laurens De Plus; 22. David Boucher; 23. Senne Leysen; 24. Jordi Warlop; 25. Christophe Noppe; 26. Aidis Kruopis (Lit); 27. Stan Godrie (Ned); 28. Arjen Livyns; 29. Huub Duijn (Ned); 30. Dieter Bouvry